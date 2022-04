Rückzug russischer Supermarkt-Kette: Steht der „Russen-Aldi“ auch in Deutschland bald vor dem Aus?

Von: Magdalena von Zumbusch

Seit 2019 gibt es den russischen Discounter Mere in Deutschland (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Der Stempel „russisch“ schadet Unternehmen inzwischen beträchtlich. Eine russische Supermarkt-Kette scheint in England und Spanien vor dem Aus zu stehen. Wie geht es in Deutschland weiter?

Berlin - Die in Deutschland von der Tochter Ts-Markt GmbH vertretene russische Supermarktkette Mere scheint in Europa auf dem Rückzug zu sein. In Spanien steht das Geschäft schon vor dem Ende, auch aus anderen Ländern Europas wird ein Rückzug erwogen.

Mere gehört zur Unternehmensgruppe Torgservis aus dem sibirischen Krasnojarsk und verkauft vor allem Lebensmittel, Haushaltswaren und Drogerieartikel. Als der russische Billig-Discounter „Mere“ 2019 in Leipzig seine erste Filiale eröffnete, war die Aufregung groß. Er wolle ausgerechnet Deutschland als Erfinder des Discounts auf seinem Heimatmarkt herausfordern und preislich um 20 bis 30 Prozent unterbieten, so die beobachtete der Business Insider die mutige Strategie des Unternehmens.

Für sein Konzept mit schlichter Einrichtung und günstigen Preisen wurde der Händler hierzulande „Russen-Aldi“ getauft. „Wie bei Aldi in den 60ern“ sieht es nach der Beobachtung des Business Insider in den Filialen aus. 100 Märkte wollte das Unternehmen in Deutschland eröffnen.

Discounter Mere seit dem Ukraine-Krieg in Schwierigkeiten

Doch die Expansion lief wohl schon vor dem Krieg nicht wie geplant. Statt der geplanten 100 Märkte, wurden in Deutschland bislang nur sechs Filialen eröffnet. Infolge des Krieges in der Ukraine hat das Unternehmen bereits den Rückzug aus Großbritannien bekannt gegeben. Die Menschen scheinen russischen Unternehmen seit dem Krieg so negativ entgegenzustehen, dass das Geschäft extrem gelitten hat. Im Fall Großbritanniens so stark, dass das Unternehmen sich aus dem Land zurückziehen muss. Laut Business Insider steht das auch Geschäft in Spanien vor dem Ende.

Bislang hat sich Mere nur vorsichtig dazu geäußert, wie es in Deutschland weiter agieren will. In einer Stellungnahme hieß es laut Business Insider: „Wir machen keine voreiligen Vorhersagen und beobachten weiterhin die Situation.“ Vorerst wolle man den Betrieb regulär aufrechterhalten. Die Zukunft sei angesichts der „nicht vorhersehbaren“ Entwicklung aber ungewiss. Angesichts der aktuellen Stimmung Russland gegenüber scheint es nicht unwahrscheinlich, dass der Supermarkt auch in Deutschland keine lange Zukunft mehr hat.

