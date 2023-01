Bald keine Updates mehr: Diese Samsung-Smartphones sind betroffen

Samsung will offenbar die Updates für seine Note-20-Serie beenden. Damit gibt es bald schon keine Aktualisierungen mehr für die Smartphones des koreanischen Herstellers.

München ‒ Mit dem Update-Aus für die Note-20-Modelle trägt Samsung die Note-Serie endgültig zu Grabe. Der Konzern kündigte bereits letzten Februar an, die Reihe einzustellen und sich stattdessen auf Klapp-Handys zu fokussieren. Das letzte Modell der Reihe kam 2020 in Form des Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) auf den Markt. Mittlerweile verkündete Samsung aber das Ende der Produktion, die Ende 2021 komplett eingestellt wurde. In der Roadmap des südkoreanischen Herstellers steht kein Gerät für 2022 drin.

Für diese Samsung-Modelle enden die Aktualisierungen:

Modell Garantiezeit Android-Version erschienen Samsung Galaxy Note 20 dreijährige Update-Garantie mit Android 14 2020 Samsung Note 20 Ultra drei Jahre mit Android 14 2020

Ohne Hersteller-Updates können Smartphones gegebenenfalls manche Apps nicht mehr installieren oder einzelne Funktionen nicht mehr nutzen. Zudem kann es sein, dass das Gerät anfälliger für Viren wird, wenn Sicherheitslücken nicht mehr durch Updates geschlossen werden. Für beide Note-20-Modelle werden nach Angaben von Computerbild.de aber noch Sicherheits-Updates bis wohl 2024 erscheinen.

Samsung stellt Updates für Note-20-Modelle ein: Angreifer können Schaden anrichten

Bei den Android-Sicherheitsupdates geht Samsung grundsätzlich dreispurig vor: aktuelle Topmodelle erhalten monatliche Sicherheitsupdates, Smartphones der Mittel- und Einsteigerklasse erhalten quartalsweise Updates und ältere Modelle erhalten noch sporadische Sicherheitsupdates, seit April 2021 ist die Liste dieser Geräte überschrieben mit „halbjährliche Sicherheitsupdates“.

Sobald die Sicherheitsupdates ausbleiben, sollten Nutzer besorgt sein. Denn dann werden mögliche kritische Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen. Dadurch haben es Angreifer leichter, Malware wie Viren und Trojaner auf das Smartphone zu schleusen und Schaden anzurichten.

Samsung stellt Ende Januar seine Geschäftszahlen vor. Der Konzern erwartet einen starken Gewinneinbrauch für das vierte Quartal.