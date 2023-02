Schimmel entfernen: So werden Sie den Pilzbefall in der Wohnung richtig los

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Durch falsches Heizen und Lüften kann sich schnell Schimmel an den Wänden bilden. Mit einem gängigen Mittel kann man Schimmelbefall ganz einfach entfernen.

München/Köln - Schimmel in der Wohnung ist eine lästige Angelegenheit. Vor allem im Winter bildet sich der Pilz gerne an den Wänden. Die kühle Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme, weshalb sich die Feuchtigkeit an den kalten Wänden niederlässt. Ist der Schimmel einmal da, sollte man ihn unbedingt beseitigen. Schließlich stellt er ein Gesundheitsrisiko dar. Für das Entfernen von Schimmel reicht oftmals Alkohol, ein Pinsel und Wandfarbe. Ein Experte klärt auf.

Schimmel in der Wohnung entfernen: Experte verrät Trick für Beseitigung

Schimmel in der Wohnung kann schon mal vorkommen. Findet man einen leichten Schimmelbefall auf der Oberfläche, kann dieser mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Bei porösen Oberflächen, wie verputzten, gestrichenen und tapezierten Wänden, sieht es schon ein wenig anders aus. Hier sollte man mindestens 70-prozentigen Ethylalkohol mit einem Pinsel auf den Flecken verteilen, rät Ulrich Opitz, Trainer der DIY Academy in Köln und Experte für Schimmelpilzbewertung. Der hochprozentige Alkohol ist in Apotheken erhältlich und tötet die Pilze ab.

Kleine Schimmelfläche an der Wand. © Daniel Reinhardt/dpa

Um neuen Schimmel vorzubeugen, sollte die behandelte Stelle mit Wandfarbe überstrichen werden. Das fixiert laut Ulrich Opitz die abgetöteten Pilze. Dadurch können sie sich nach dem Trocknen des Alkohols nicht mehr lösen und verbreiten. Wenn sich der Schimmel auf dem Wandputz oder auf der Tapete gebildet hat, sollte auch diese Stelle mit Alkohol angefeuchtet werden. Der Schimmel-Experte rät dazu, die feuchte Tapete mit Folie abzukleben. Danach sollte die Stelle abgeschlagen oder abgezogen werden. Die Folie verhindert, dass sich die Sporen weiter verbreiten.

Schimmel in der Wohnung richtig entfernen: Dann muss der Schimmel-Profi kommen

Während der Schimmelentfernung sollte stets in der Wohnung gelüftet werden. Empfohlen wird auch das Tragen von Handschuhen, Augen- und Mundschutz. Den Schimmelbefall sollten nur Menschen behandeln, die nicht unter einer Allergie, einer Immunschwäche oder einer chronischen Erkrankung leiden. Wenn der Schimmelfleck größer als 0,5 Quadratmeter ist, ist es am besten, die Sache einem Profi zu überlassen, der den Schimmel in der Wohnung richtig entfernt. Sollte die Ursache für den Schimmel unklar sein, sind auch hier Fachleute gefordert.

In 95 Prozent aller Fälle seien falsches Heizen und Lüften der Grund für zu hohe Luftfeuchtigkeit, erklärt Ulrich Opitz weiter. Die Folge ist Schimmelbildung in den Räumen. Der Pilz kann jedoch auch ein Indiz für einen verdeckten Wasserschaden in der Wand sein oder auf Bauschäden zurückgehen. Dann sollten Mieter ihre Vermieter über den Befall informieren.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (vk/dpa)