Schimmel vermeiden: So beschlagen die Fenster bald nicht mehr – vier Tipps

Von: Stella Henrich

Kondenswasser an den Fensterscheiben kennt jeder. Das Problem bei den kleinen Tröpfchen ist, wo sich viel Feuchtigkeit sammelt, droht auch Schimmelgefahr. Das können Sie dagegen jetzt tun.

München ‒ Klar, es sieht ganz hübsch aus, wenn die Tropfen wie kleine Perlen an der Fensterscheibe hängen und das hereinscheinende Licht am Abend brechen. Wer Glück hat, sieht sogar einen Regenbogen. Kinder nutzen die Feuchtigkeit gern, um kleine Bilder an die Schreiben zu malen. Doch die vernünftige Mutter steht mit einem Lappen schon parat, um alles rasch trocken zu wischen.

Beschlagene Fenster gefallen zwar Kindern, sie sind aber auf lange Sicht nicht gut für die Gesundheit. Denn wo es feucht und warm ist, fühlen sich meist auch Schimmelpilze wohl. Und wer gegen Feuchtigkeit und Flecken nicht rechtzeitig etwas unternimmt, bei dem kann sich der Schimmel gefährlich ausbreiten und in der gesamten Wohnung verteilen.

Auf einer feuchten Fensterscheibe lassen sich zwar kleine Bilder malen. Doch Vorsicht: Auf Dauer ist Feuchtigkeit in der Wohnung schlecht für die eigene Gesundheit. (Symbolbild) © sinanmuslu/imago

Schimmel in der Wohnung: Allergische Reaktionen bei Mensch und Tier

Hat sich der Schimmel erst einmal in den eigenen vier Wänden breit gemacht, kann das zu Asthma, Husten, Atembeschwerden, Unwohlsein, Kopfschmerzen und Hautausschlägen bei den Bewohnern führen. Sogar Hunde und Katzen kann es treffen und bei den Vierbeinern Unwohlsein auslösen. Meist führt hohe Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung. Ausgelöst durch Schwitzen von Mensch und Tier, heißes Duschen, nasse Wäsche, die im Innenraum aufgehängt wird, aber auch der Gebrauch von Wasch- und Spülmaschinen kann für eine hohe Luftfeuchtigkeit in Räumen sorgen.

So vermeiden Sie Schimmel in der Wohnung: 1. Feuchte Fensterscheiben von innen immer gründlich mit einem Tuch trocken wischen. 2. Je höher die Luftfeuchtigkeit, umso größer ist das Schimmelrisiko. Lüften Sie Ihre Räume daher vor allem im Winter regelmäßig, um die Raumluft trocken zu halten. Besonders nach dem Duschen, Baden oder Kochen sollten Sie die Feuchtigkeit sofort raus lüften. 3. Stellen Sie ihre Möbel nicht vor kalte Außenwände und verdecken Sie Heizkörper nicht. So kann die warme Heizungsluft kalte Wände und Raumecken ungehindert aufwärmen und die Gefahr von Schimmel sinkt. 4. Heizen Sie richtig ihre Wohnräume. Die Verbraucherzentralen raten dazu, alle Wohn- und Schlafräume in der Heizperiode auf mindestens 16 Grad zu beheizen.

Auch wer wenig lüftet oder sparsam heizt – trägt zur Schimmelbildung bei. Aber auch bauliche Mängel seien für Schäden verantwortlich, erklärt die Verbraucherzentrale NRW auf ihrer Internetseite. Besonders ältere und schlecht gedämmte Gebäude seien anfällig für Schimmel. In allen Fällen ist Feuchtigkeit der Auslöser. Diese kommt entweder aus der Raumluft oder dringt von außen in das Gebäude oder einen Bauteil ein.

Schimmel in der Wohnung: Mundschutz, Maske, Schutzbrille und Overall tragen

Wer bei ersten Spuren von Schimmel an kleinen Flächen in der Wohnung selbst Hand anlegt, sollte niemals das Tragen eines Mundschutzes und Handschuhe vergessen. Sinnvoll seien auch eine Schutzbrille und ein Einweg-Overall, raten die Verbraucherschützer betroffenen Mietern. Beim Reinigen sollte keinesfalls Staub aufgewirbelt werden, da sich dieser so in der Wohnung verteilt und eingeatmet werden könnte.

Anders schaut es bei größeren Schimmelschäden in der Wohnung aus. Hier helfen nur sachkundige Fachleute weiter. Und damit sie sich die Möglichkeit auf eine Mietminderung nicht verspielen, sollten Mieter auch noch umgehend den Vermieter zur Behebung der Schäden einschalten.