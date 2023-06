Kindersnacks bei Ökotest: Mehrere Produkte fallen wegen Schimmelpilzgift durch

Von: Daniel Hagen

Teilen

Wenn Nahrungsmittel extra für Kinder hergestellt werden, sollten sie auf keinen Fall schädlich sein. Wie Öko-Test jetzt festgestellt hat, ist das bei Maissnacks aber oft nicht so.

Öko-Test hat insgesamt 19 gepuffte Maissnacks getestet. (weitere Testberichte gibt es hier)

Der Kindersnack wird dabei vor allem auf erlaubte Grenzwerte für Inhaltsstoffe getestet.

Gleich sieben Snacks fallen komplett durch und enthalten teilweise Schimmelpilzgifte!

Eigentlich sollten sich Kinder gesund ernähren und nur in Ausnahmefällen zu Süßigkeiten greifen. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. Hinzu kommt, dass viele Kindersnacks das komplette Gegenteil zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sind. Dabei geht es meist nicht nur um zu viel Zucker, sondern sogar um gefährliche und krankmachende Inhaltsstoffe. Öko-Test hat jetzt Maissnacks unter die Lupe genommen und dabei bedenkliche Entdeckungen gemacht, über die HEIDELBERG24 berichtet.

Name Öko-Test Funktion Verbrauchermagazin Gründung 1985 Sitz Frankfurt

Kindersnacks im Öko-Test: Mais-Knabbereien sind nicht so gesund wie erwartet

Wer seinen Kindern keine offensichtlich ungesunden Snacks wie Schokolade oder Chips geben möchte, hat mit Maissnacks immer eine gesund klingende Alternative. Immerhin ist die Hauptzutat schonmal natürlicher als alles andere. Doch das ist leider ein Fehlglaube. Denn auch dieser Kindersnack bietet kaum gesunde Nährstoffe – und in ganz schlimmen Fällen sogar bedenkliche Inhaltsstoffe! Öko-Test hat erst vor kurzem auch Kinder-Cerealien getestet.

Öko-Test hat jetzt insgesamt 19 Maissnacks unter die Lupe genommen – davon sechs Bioprodukte. Aufgrund des Aussehens muss davon ausgegangen werden, dass die Knabbereien vor allem an Kinder verkauft werden sollen. Aus diesem Grund haben die Experten darauf geachtet, die Schadstoffgrenzwerte für Kinder für den Test zu nutzen, da diese meist deutlich unter denen für Erwachsene liegen.

Schockierende Ergebnisse: Mehrere Kindersnacks fallen bei Öko-Test durch

Die Ergebnisse sind schockierend! Drei Maissnacks erhalten die Note „ungenügend“, vier weitere sind „mangelhaft“. Nur vier Produkte erhalten das Prädikat „sehr gut“. Das kleinste Übel ist dabei noch der teilweise zu hohe Salzgehalt. Laut dem Nährwertprofil 2023 der WHO Europa sollten Knabbereien, die mehr als 0,1 Gramm Natrium pro 100 Gramm enthalten, nicht für Kinder beworben werden. Knapp ein Drittel der Produkte überschreitet den Wert. Den gesamten Test von Öko-Test gibt es hier (kostenpflichtig).

Babylove Bio Maisstangen (Dm) – „sehr gut“

Edeka Bio Maisstangen (Edeka) – „sehr gut“

Gustavo Paw Patrol gesalzene Snacks (B2B Services) – „ungenügend“

Billy Tiger Maisstangen (Das Beste aus Polen) – „ungenügend“

Naschmonster Bio Pufuletti (FFG) – „ungenügend“

Deutlich schlimmer ist jedoch die Belastung mit Schimmelpilzgiften, die auf dem Feld oder bei der Lagerung entstehen können. Dabei kommen vor allem Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA), Ochratoxin A (OTA) sowie T-2 und HT-2 mehrfach vor. Während DON den Verdauungstrakt angreifen und Nervensysteme, die Blutbildung und das Immunsystem beeinträchtigen können, werden ZEA als möglicherweise krebserregend eingestuft und gelten als hormonwirksam.

Schimmelpilzgifte und Mineralölrückstände in Kindersnacks

Die höchste Belastung enthalten Billy Tiger Maisstangen, die DON und ZEA in „stark erhöhten“ Mengen beinhalten. Auch in Moniletti Mais-Stangerl ist DON gefunden worden. In Gusto Paw Patrol gesalzene Snacks befindet sich sogar das Schimmelpilzgift OTA, das das Erbgut verändern und krebserregend sein kann.

Die Bio Bio Pufuleti und der Naturgut Bio Mais-Snack überschreiten zudem einen älteren Richtwert für T-2 und HT-2, die noch giftiger als DON sind. Hinzu kommt, dass Öko-Test in elf Kindersnacks Mineralölrückstände gefunden hat. Dabei handelt es sich um Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH), die sich in Lymphknoten und Organen wie Milz, Leber und Lunge anlagern können. Solche MOSH sind übrigens auch im Öko-Test zu Veggie-Burgern gefunden worden. (dh)