Schlägereien im Schwimmbad – wie man sich richtig verhält

Von: Bjarne Kommnick

In deutschen Freibäder kommt es immer wieder zu Chaos und Auseinandersetzung. So sollten sich Badegäste bei einer Schlägerei verhalten.

Frankfurt – Während der Sommerhitze, scheinen einige Streithähne in ihrer Freizeit keinen kühlen Kopf bewahren zu können. Denn am Wochenende ist es wiedermal bundesweit in Schwimmbädern zu mehreren Schlägereien gekommen. In einem Schwimmbad im baden-württembergischen Malsch wurde dabei ein Bademeister sogar von Badegästen attackiert. Sowohl für Betroffene als auch Unbeteiligte kann Situation mit Gewalt regelrecht überfordernd sein. Wie verhalte ich mich während einer Schlägerei im Freibad?

Verband fordert mehr Polizeipräsenz nach Schlägereien in Schwimmbädern

Laut dem Nachrichtenmagazin Focus online haben Betreiber alleine in der Stadt Berlin in den vergangenen fünf Jahren 1.300 Hausverbote in Freibäder verhängt, erst vor kurzem waren 20 Jugendliche an einer Schlägerei in einem Berliner Freibad beteiligt. Weil Streit- und Stresssituationen in Verbund mit Gewalt offenbar zunehmen, forderte der Bundesverband für Schwimmmeister zuletzt mehr Polizeipräsenz in Bädern.

Immer wieder kommt es in deutschen Freibädern zu gewaltvollen Auseinandersetzungen. © Fabian Sommer/dpa

Jedoch kann es schnell heikel für Badegäste werden, wenn keine Beamten der Polizei in solch einer Situation in der Nähe sind. Doch bereits präventiv könnte jeder Maßnahmen ergreifen, die Badegäste vor solch einer Situation schützen können. Ein Grund für die Zunahme von Gewalt in Bädern sei laut Mario Schaeffer, niedersächsischer Vorsitzender des Verbands Deutscher Schwimmmeister, die immer heißeren Sommer, wie er gegenüber dem NDR erklärt hatte.

Schlägereien und Streit: Überfüllte Bäder bürgen mehr Gewaltpotenzial

Dadurch seien Bäder immer häufiger voll ausgelastet, was ein höheres Konfliktpotenzial mit sich bringe. Badegäste könnten deshalb bereits bei der Ankunft schauen oder erfragen, wie ausgelastet das Bad ist. Bei ausgelassener Kapazität dürfte es ohnehin häufig die bessere Variante sein, sich einen ruhigeren Ort zum Schwimmen auszusuchen.

Gewalt im Freibad verhindern Überfüllte Schwimm- und Freibäder vermeiden Innerliche Wachsamkeit bei Streitsituationen Täter im Blick halten, nicht direkt anschauen

Viele Menschen können – auch aufgrund der örtlichen Bedingungen – nicht auf das lokale Freibad verzichten, auch wenn es überfüllt ist. Ralf Bongartz war 20 Jahre lang als Kriminalhauptkommissar tätig. Heute ist er Trainer für Konfliktmanagement und Körpersprache. Auf dem Internetportal Polizei dein Partner erklärt er, wie in einer drohenden Gewaltsituation zu handeln ist.

Massenschlägerei im Freibad: Präsenz zeigen, ohne Panik zu verbreiten

Häufig handele es sich bei Gewaltszenen um die sogenannte Inszenierung. Das seien häufig Menschen, die laut herumschreien und durchaus Kampfbewegungen ausführen. Laut Bongartz seien diese Menschen jedoch häufig ungefährlich, da sie in der Regel gar nicht angreifen würden, jedoch könnten sie andere Badegäste schlimmstenfalls provozieren und echte Gewalt auslösen.

Deshalb sollten Betroffene generell innerlich wachsam bleiben, wenn jemand laut und aggressiv in ihrer Nähe sei. Dies könnte beinhalten zu schauen, ob man sich der Situation entziehen kann, den Notruf bereithalten – inklusive Handyempfang prüfen. Dennoch sollte von den Zeugen eine gewisse Präsenz gezeigt werden, um kenntlich zu machen, dass für jemanden eine Bedrohung existiert. Falsch wäre es zu denken: „Das betrifft mich nicht“, so Bongartz. Zwar sollte man potenziellen Gewalttätern im Blick behalten, jedoch nicht direkt angucken, also eine neutrale Wachsamkeit ohne Panik.

Schlägerei im Freibad: Experte erklärt vier Phasen von Gewaltauseinandersetzungen

Wenn die Prävention jedoch nicht erfolgreich sei, würden sich die meisten Gewaltsituationen in vier Phasen aufteilen. Die Erste sei laut Bongartz die visuelle Phase, in der die Täter das Opfer anschauen, um es einschätzen zu können und gegebenenfalls bereits erste Machtspiele zu präsentieren.

Gewalt im Freibad: So verhalte ich mich bei einer Schlägerei richtig Notruf wählen, bestenfalls ohne, dass der Täter dies wahrnimmt. Mitstreiter suchen und Aufmerksamkeit schaffen. Fluchtinstinkte vermeiden. Nicht „den Helden spielen“. Sich nach der Tat als Zeuge melden.

„Wird man provokativ angestarrt, sollte man langsam auf der horizontalen Ebene seitlich weggucken. Und zwar so, dass man den Täter trotzdem im Blickwinkel behält. Der merkt, dass Sie ihn registriert haben, aber mit der Bedrohung locker und souverän umgehen. Damit zeigt man, dass man kein leichtes Opfer ist“, erklärt Ralf Bongartz. In keinem Fall sollte man den Täter zurück anstarren.

Akt der Gewalt: Nach der visuellen Phase folgt die verbale Phase – ab wann ist ein Notruf sinnvoll?

Nach der visuellen Phase folge die verbale Phase, in der die Täter versuchen, verbal durch Anpöbeln oder Beleidigungen mit dem Opfer in Kontakt zu treten. Bis zu diesem Punkt könne die Interaktion auch noch aus der Distanz heraus erfolgen. Bereits ab diesem Punkt könnten Zeugen guten Gewissens die Polizei rufen, ohne dass der Täter dies mitbekommen kann.

Verbände fordern mehr Polizeipräsenz in deutschen Schwimmbädern. (Symbolbild) © Andreas Rabenstein/dpa

Bis zu diesem Punkt könnte die Interaktion auch noch aus der Distanz heraus erfolgen. In der darauf folgenden territorialen Phase kommt der Täter näher heran an das Opfer. Dabei könne es bereits zum Schubsen oder Rempeln des Gegenübers kommen. Dann folgt die Phase körperlicher Gewalt.

Massenschlägerei im Freibad: Polizei-Experte empfiehlt, einzugreifen, „ohne sich in Gefahr zu bringen“

Spätestens ab diesem Zeitpunkt sollten Polizeikräfte verständig werden. Auch Reinhold Hepp, Geschäftsführer der Zentralstelle der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes erklärte gegenüber Spiegel Online: „Am wichtigsten ist: Greifen Sie ein, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.“

Im Ernstfall sollen sich Betroffene, wenn möglich, Mitstreiter suchen: „Sprechen Sie andere an, achten Sie darauf, dass Sie im Ernstfall nicht allein dastehen“, so Hepp. „Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie den Helden spielen – im Gegenteil. Wer zu viel riskiert, kann dazu beitragen, dass Auseinandersetzungen erst eskalieren.“

„Gar nichts tun, schlechteste Variante“: Polizei-Experte erklärt Zivilcourage

Zivilcourage würde demnach nicht zwangsläufig bedeuten, selbst körperlich einzugreifen, sondern beispielsweise auch den Notruf wählen oder sich als Zeuge melden. „Man muss sich gut überlegen, ob man einen gewalttätigen Randalierer wirklich selbst anspricht. Gar nichts zu tun, ist immer die schlechteste Variante“, erklärt Hepp.