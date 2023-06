Nach fast 50 Jahren – Feinkostladen Schlemmermeyer meldet Insolvenz an

Von: Daniel Hagen

Seit fast 50 Jahren kann man bei Schlemmermeyer Feinkost kaufen. Jetzt hat das Traditionsunternehmen aber Insolvenz anmelden müssen. Was das genau für Kunden bedeutet:

Egal ob Wurst, Käse, Wein oder andere außergewöhnliche Waren – bei Schlemmermeyer wird man immer fündig. Seit 1975 verkauft der Feinkostspezialist seine Waren an Feinschmecker im ganzen Land. Mittlerweile gibt es 16 Filialen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Doch jetzt hat das Traditionsunternehmen aus München Insolvenz anmelden müssen. HEIDELBERG24 erklärt, was auf Kunden zukommen könnte:

Name Schlemmermeyer & Co. KG Filialen 16 Gründung 1975 in München Mitarbeiter Rund 130

Nach fast 50 Jahren: Feinkosthändler Schlemmermeyer meldet Insolvenz an

„Nach einer erfolgreichen Restrukturierung in den Jahren 2019 und 2020 hat das Unternehmen die schwierige Corona-Zeit trotz mehrerer Lockdowns und der allgemeinen Lieferkettenprobleme überstanden. Seit März 2022 wurde die wirtschaftliche Lage aber zunehmend kritischer, weil sich die rasch steigende Inflation sowohl im Einkauf als auch durch eine Kaufzurückhaltung der Kunden sehr negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt hat“, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé.

Zur Pandemie und schwindenden Kaufkraft der Kunden sei bei Schlemmermeyer auch noch ein Personalproblem dazugekommen. So habe man keine neuen Mitarbeiter rekrutieren können, was ein Problem der Branche sei. Als Konsequenz sind sogar Filialen zeitweise geschlossen worden! Zuletzt hat das Feinkost-Unternehmen noch einen Umsatz von rund 7 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt hat auch ein Traditionsversandhaus nach 100 Jahren Insolvenz angemeldet.

Schlemmermeyer ist insolvent – Filialen bleiben erstmal geöffnet

Jetzt hat die Schlemmermeyer GmbH & Co. KG einen Insolvenzantrag gestellt. Vom Münchner Amtsgericht ist Rechtsanwalt Jaffé zum vorläufigen Insolvenzverwalter gemacht worden. Dieser kümmert sich unter anderem darum, dass das Insolvenzgeld vorfinanziert wird. Zudem führt der 60-Jährige derzeit eine Bestandsaufnahme und wirtschaftliche Analyse durch. Das Ziel ist es, so viele Filialen und Mitarbeiter wie möglich zu halten.

Für Kunden von Schlemmermeyer ändert sich jetzt erstmal nichts. Wie die Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter mitteilt, bleiben die 16 Filialen – unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart, erstmal geöffnet. Die Löhne und Gehälter der rund 130 Mitarbeiter sind zudem durch das Insolvenzgeld bis einschließlich Juli 2023 noch gesichert. Das könnte sich danach aber ändern. So wie bei Galeria Karstadt Kaufhof, wo im Juni mehrere Filialen schließen müssen.

Zukunft unklar: Wie geht es mit Schlemmermeyer weiter?

„Wir müssen für jeden Standort prüfen, ob es eine Fortführungsperspektive geben kann. Dies hängt auch vom Interesse potenzieller Investoren ab. Das kann auf einzelne Standorte genauso gerichtet sein, wie auf eine Komplettübernahme. Die Marke Schlemmermeyer hat grundsätzlich einen guten Klang, große Bekanntheit und steht für hohe Qualität“, erklärt Rechtsanwalt Jaffè. Während einige Filialen Verluste machten, seien andere, wie in München, noch profitabel.

Wie viele der Filialen und Angestellten von Schlemmermeyer gehalten werden können, werde sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Ausgangssituation sei laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter aufgrund der Nachfrageschwäche und der sich anbahnenden Rezession in Deutschland „sehr schwierig“. Wie RUHR24 berichtet, hat erst kürzlich auch ein großer Kosmetikhersteller Insolvenz angemeldet. (PM/dh)