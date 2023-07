Birkenstock-Sandalen reinigen: Mit diesem Hausmittel sehen sie aus wie neu

Von: Vivian Werg

Birkenstock-Sandalen sind beliebte Sommerschuhe und bei hohen Temperaturen im Dauereinsatz. Beim Reinigen gibt es allerdings einiges zu beachten.

Kassel – Von der uncoolen Gesundheitslatsche hat es die Birkenstock-Sandale an die Spitze der begehrtesten Schuhtrends geschafft. Ob Birkenstock Boston oder Birkenstock Arizona – alle Modelle der deutschen Traditionsmarke sind unheimlich beliebt und der Favorit für die warmen Sommermonate. Wo man auch hinschaut, Birkenstocks werden ständig und von den meisten im Sommer getragen. Bei offenen Schuhen wird allerdings häufig das Eincremen der Füße vergessen oder vernachlässigt. Wer an den Füßen oder anderen Körperstellen einen schmerzenden Sonnenbrand Schmerzen hat, sollte einige Dinge unbedingt beachten.

Die Unisex-Modelle sind zeitlos und bequem. Kein Wunder also, dass sie ständig im Dauereinsatz sind. Doch beim regelmäßige Tragen sehen sie nach einer Zeit dementsprechend aus und verlieren allmählich auch an Frische. Mit der richtigen Pflege halten Birkenstock-Sandalen allerdings sehr lange. Und mit einem einfachen Hausmittel sehen sie fast wie neu aus und riechen wieder angenehm. Unangenehme Schweißgerüche können aber auch Warnsignale des Körpers sein.

Birkenstock-Sandalen sind die beliebtesten Sommersandalen schlechthin © Ina Fassbender/ Imago

Birkenstock-Sandalen richtig reinigen: Dieses Hausmittel hilft gegen den unangenehmen Geruch

Damit die Birkenstock-Sandalen noch viele Sommer durchhalten, empfehlen Portale wieWMN.de und utopia.de ein einfaches Hausmittel zum Reinigen: Backpulver oder Natron. Im Haushalt gilt Backpulver als wahrer Alleskönner und soll auch beim Reinigen des Fußbetts der Birkenstock-Sandale Wunder bewirken. In einem TikTok Video von Shane Barrs wird zudem Sandpapier für das Behandeln des Lederfußbetts empfohlen. Und so funktioniert es:

Mit Backpulver/Natron und ein bisschen Wasser wird eine dickflüssige Paste erstellt.

Anschließend wird diese mit einer alten Zahnbürste auf die Sohle der Sandale aufgetragen.

Mit der Bürste wird die Sohle geschrubbt, was dazu führt, dass sie nicht mehr unangenehm riecht und auch ein wenig sauberer ist.

Nach dem Schrubben kann die Paste mit einem feuchten Lappen entfernt werden. Achten Sie darauf, die Sandalen nicht unter fließendem Wasser zu halten. Werden sie nämlich zu nass, können sich das negativ auf die Passform auswirken und die Sandalen auch schneller kaputtgehen. Sollten die Sandalen besonders schmutzig sein, können Sie die Paste auch bis 24 Stunden einweichen lassen.

Zum Reinigen des Lederfußbetts eignet sich auch Schleifpapier. Dabei unbedingt auf eine Körnung von 160 bis 180 achten. Das Schmirgelpapier vorsichtig über das Fußbett reiben, um Öl und Schweißablagerungen zu entfernen. Anschließend mit einer weichen Nylon-Bürste abbürsten. Nach der Reinigung mit Natron oder Backpulver kann Sandpapier verwendet werden, um das Leser wieder aufzurauen.

Beim Trocknen ist jedoch Vorsicht geboten: Auf keinen Fall sollten die Sandalen in die Sonne gestellt oder in den Trockner gelegt werden. Am besten die Birkenstock-Sandalen an einen trockenen, dunklen Platz zum Trocknen lassen.

Birkenstock-Sandalen richtig pflegen: Achten Sie auf die Materialien

Bestehen die Birkenstock-Sandalen aus unterschiedlichem Leder, bedarf es einer unterschiedlichen Pflege. Als Utensilien für die Reinigung der Sandalen schlägt Birkenstock Bürsten, eine alte Zahnbürste, Lappen, Ledershampoo und zwei Schalen Wasser vor.

Sind die Birkenstocks aus Nubuk oder Veloursleder, können grober Staub und Schmutz mit einer Bürste trocken abgebürstet werden. Wenn sie aus Natur- oder Glattleder bestehen, sollte ein fusselfreies, leicht feuchtes Tuch verwendet werden. Danach öffnen Sie die Riemen und reinigen Sie die Innenseite mit einer feuchten Bürste. Das Gleiche gilt für die Außenseite. Birkenstock-Sandalen sollten nie komplett nass gemacht werden. (Vivian Werg)