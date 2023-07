Schmuddelautomaten in Restaurant-Toiletten: Warum sie dort hängen und wer sie befüllt

Toilettenautomaten

Kondome oder Tampons finden sich häufig auf Toiletten von Kneipen. Automatenständer mit Kaugummis dagegen hängen seit jeher auf der Straße. Ein Reddit-User fragt nach.

München ‒ „Tinaaaaa, was kosten Kondome?“ brüllte Hella von Sinnen in einer TV-Werbung für die Deutsche Aidshilfe Ende der 80er Jahre durch den Laden. Die Autoimmunerkrankung ist inzwischen gut therapierbar, wie etwa dieser Fall aus Brasilien zeigt. Doch rot werden die Menschen immer noch bei dem Thema. Neben Drogeriemärkten wie Rossmann bieten die Latextüten auch viele Kneipen zum Ziehen am Automaten an. Von zart bis stark, in etlichen Größen, mit ebenso vielen Geschmacksrichtungen können Kunden sie für ein paar Euro erwerben.

Schmuddelautomaten in Kneipen und Restaurants: Nur Spielzeug für Erwachsene?

Das Thema Verhütung ist so alt wie die Automaten oftmals selbst, die häufig angestaubt und in die Jahre gekommen auf den Toiletten von Kneipen und Restaurants stehen oder an der Wand hängen. Der hier abgelichtete Automat schaffte es sogar als Post auf Reddit. Der User stellt die berechtigte Frage, warum diese Dinger selbst in gehobenen Wirtschaften bis heute hängen und von wem sie befüllt werden.

Die Bilder der Damen auf dem Automaten verraten eindeutig, um welches Spielzeug für Erwachsene es sich handelt. Doch offenbar war dies nicht jedem Besucher dieses Berliner Klos ganz klar. Der „Unwissende“ postet seine lustige Geschichte gleich einmal unter dem Bild. Eigentlich wollte er nur Spielzeug ziehen, heraus „kam jedoch ein Cockring“, den er für einen Schlüsselanhänger oder Haarschmuck hielt, bis ihn seine Lehrerin aufklärte. Lacher regnete es für die Geschichte des Ahnungslosen nicht. Ein weiterer Nutzer schreibt, dass er einmal den Fehler gemacht habe, an einem solchen Automaten Kondome zu kaufen. „Das war für Freundin und mich dann später sehr enttäuschend, da das Verfallsdatum schon gute drei Jahre her war und der Gummi ziemlich rissig aussah.“

Wissenswert Ein Cockring ist ein aus Leder, Latex, Gummi, Silikon, weichem Kunststoff oder Metall gefertigter Ring, der um Penis, Eichel oder Hodensack eines Mannes gelegt wird. Vom Grundsatz her sind Kondome sehr lange haltbar - oft sogar bis zu vier Jahre lang. Verbraucher finden das Verfallsdatum als Aufdruck auf der Verpackung der Gummis. Nach Ablauf dieses Datums sollten die Präservative nicht mehr benutzt werden. Auch wenn die Verpackung beim Aufmachen komisch riecht, sollten man die Gummis besser unbenutzt entsorgen. Im Nachbarland Frankreich werden Kondome laut einem Bericht Der Zeit seit Beginn dieses Jahres an Jugendliche zwischen 18- und 25 Jahre - sogar kostenlos - in Apotheken verteilt. Bereits in der Antike gab es Verhütungsmittel. So gibt Hinweise darauf, dass die Griechen und Römer gelegentlich einen einfachen Schutz verwendeten; eine Art Hülle, die den Penis ummantelt. Erst im 19. Jahrhundert wurde das Kondom dank eines amerikanischen Chemikers unter Verwendung von Kautschuk zur Massenware, berichtet das Online-Portal für Ärzte esanum.de. Erst viel später wurden die Präservative durch Latex dünner. Die allgemeine Verbreitung großer Aids-Kampagnen zur öffentlichen Gesundheit trugen in den 90er Jahren dazu bei, ein Produkt zu enttabuisieren, das lange Zeit mit einem ausschweifenden Sexualleben in Verbindung gebracht wurde. Den ersten Kondomautomaten soll es im Jahr 1919 in Deutschland gegeben haben.

Schmuddelautomaten im Restaurant: Hat so manche Kneipe gerettet

Warum hängen oder stehen die Automaten aber meist in einer Ecke des Klos eines Restaurants oder einer Kneipe im Dorf? Kaugummi- und Zigarettenautomaten finden sich doch auch auf jeder Straße. Eine kleine Recherche im Internet ergibt, dass viele Leute die Automaten mit Verhütungsmitteln häufig nur aus Kneipen - oder auch Bars und Discos - kennen. Aber auch an vielen Automaten am Hauptbahnhof stehen große Automaten mit Kondomen, sauberen Spritzen, Pflastern und Mullbinden. Ein User will sogar bei Ikea ein Klo mit Kondomen vorgefunden haben - offenbar „für ne schnelle Nummer“, wie er im Forum vom Fashionmagazin Glamour berichtet. Befüllt werden die Kästen jedenfalls von Automatendienstleistern der Vending Branche, die auch dafür sorgt, dass Gummibären und Cola-Flaschen in den Automaten von Bahnhöfen landen.

Warum die Automaten auf der Herren- oder Damentoilette noch immer zu finden sind, lässt sich nicht ernsthaft abschließend sagen. Doch ein Kondomkasten auf dem Herrenklo soll so manche Kneipe bereits vor dem Aus gerettet haben. Das berichtete Landeszeitung.de. So griff ein Dorf in Niedersachsen beispielsweise zu ungewöhnlichen Mitteln, um das Kneipensterben aufzuhalten. Die Wirte feierten Kondompartys und stellten Automaten mit Präservativen auf. Die Rechnung ging auf. Denn so mancher junge Mann trank bloß deshalb eine Cola in der Dorfkneipe, um kurz darauf in der Toilette zu verschwinden, um sich ein Tütchen für später zu besorgen.

