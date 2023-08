Einkaufen im Urlaub: Achtung auf Mallorca – Kassenbon besser genau prüfen

Von: Felina Wellner

Lieber die Biersorte im Angebot – auch Urlauber sparen gerne beim Einkaufen. In Mallorcas Supermärkten werden Schnäppchen allerdings nicht immer richtig abgerechnet.

München – Sonderangebote locken Kunden an – egal ob eingeplant oder nicht, landen ausgeschriebene Schnäppchen bei sparsamen Käufern schnell im Einkaufswagen. Besonders ärgerlich ist es, wenn dann der Normalpreis berechnet wird. In Deutschland passiert das eher selten – doch wie ist es in Urlaubsorten? Auf Mallorca zumindest sollen Kassenfehler bei kurzfristig geänderten Preisen zuletzt mehrfach vorgekommen sein, berichtet die Mallorca Zeitung.

Darum sollten Schnäppchenkäufer auf Mallorca ihren Kassenbon überprüfen

Auch auf Mallorca haben Supermarktpreise angezogen – Sonderangebote sind deshalb besonders attraktiv. Anstelle des vergünstigten Angebots wurde einem Familienvater jedoch der Normalpreis für seinen Kasten Bier berechnet. Die Mallorca Zeitung berichtet von diesem und vergleichbaren Fällen. Sie zeigen: Schnäppchenjäger auf der Ferieninsel sollten beim Abkassieren aufmerksam bleiben. Den Kassenzettel zu kontrollieren ist ohnehin empfehlenswert, das gilt freilich auch für den Urlaub.

Für Mallorca-Urlauber empfiehlt es sich, den Kassenbon zu prüfen. Besonders bei Supermarkt-Schnäppchen lauern Tücken. (Symbolfoto) © Imago

„Es zählt immer der im Supermarkt ausgeschriebene Preis“, so Alfonso Rodríguez von der balearischen Verbraucherschutzorganisation Consubal gegenüber der Zeitung. Fällt eine fehlerhafte Abrechnung rechtzeitig auf, sollte einer Rückerstattung somit nichts im Wege stehen. Mit etwas Aufwand ist das Prozedere allerdings trotzdem verbunden: So musste auch der Familienvater nach seinem zu teuren Bierkauf warten, bis Mitarbeiter den Produktpreis im Laden überprüft haben und anschließend einen Storno-Zettel ausfüllen und unterschreiben.

Das steckt hinter den fehlerhaften Abrechnungen in Mallorcas Supermärkten

Dass gleich mehrere Leser der Mallorca Zeitung von vergleichbaren Vorfällen in verschieden großen Supermarktketten berichtet haben, könnte zunächst stutzig machen: Steckt Abzocke dahinter? Consubal-Sprecher Alfonso Rodríguez winkt diesen Verdacht ab. Stattdessen stünden Unaufmerksamkeiten der Supermarkt-Mitarbeiter dahinter. Auf Anfragen der Mallorca Zeitung sollen die Supermarktketten auf „vereinzelte und unfreiwillige Unstimmigkeiten“ verwiesen haben. „Wir sind eben auch nur Menschen“, so eine Sprecherin der Mercadona-Kette.