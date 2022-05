Schnäppchenjagd: Das sind die Tricks von Aldi, Lidl und Rewe

Sicherheitsdenken und Dominanzsystem beeinflussen das Konsumverhalten und führen zu Hamsterkäufen. © Dirk Sattler/imago

In Zeiten der Inflation locken Discounter mit vermeintlich günstigen Angeboten. Ein Psychologe erklärt die Verkaufstricks der Supermarktbetreiber. Hier mehr erfahren:

NRW – Wer kennt das nicht? Man will „mal eben noch ein bisschen was einkaufen gehen“ und ehe man sich versieht, ist der Einkaufswagen voll. Vor den Tricks der Supermarktbetreiber Aldi, Rewe und Lidl sind die wenigsten gefeit. Vor welchen Verkaufsfallen sich Kundinnen und Kunden in Acht nehmen sollten, hat der Experte für Neuromarketing und Diplom-Psychologe Hans Georg Häusel im Interview mit der Welt verraten. RUHR24 kennt die verschiedenen Verkaufstricks der Discounter.

Besondere Vorsicht ist bei den Preisschildern geboten! Gerade die roten Schilder, die stets auf reduzierte Ware hinweisen sollen, seien eine der gängigsten Verkaufsfallen. Denn die vermeintlich heruntergesetzten Waren seien häufig gar nicht günstiger als zuvor. Allein die rote Farbe reiche aber, um Kunden zugreifen zu lassen, weiß Häusel.