Ferrero-Rückruf: Liste zeigt, welche Schokolade man jetzt meiden sollte

Von: Katja Becher

Rückruf beim Süßwaren-Riesen Ferrero (Symbolfoto) © Laurie Dieffembacq/dpa

Kurz vor Ostern hat Ferrero einen riesigen Rückruf seiner „kinder“-Schokolade gestartet. Lesen Sie hier, welche Produkte von der Salmonellen-Gefahr betroffen sind:

Eine weltweite Warnung von beliebten Schokoladen-Produkten vermiest uns aktuelle die Freude auf das prall gefüllte Osterkörbchen. Wegen Salmonellen-Verdachts hat der Süßwaren-Riese Ferrero hat einen weltweiten Rückruf mehrerer Kinder-Schokoladen-Artikel gestartet. Ursprung der Verunreinigung mit den Bakterien ist laut aktuellen Ermittlungen eine Fabrik in Belgien, in der viele der Ferrero-Produkte hergestellt wurden. Entsprechend lang ist die Rückruf-Liste.

HEIDELBERG24* hat alle Produkte im Ferrero-Rückruf im Überblick und verrät, was Verbraucher im Zusammenhang mit der Salmonellen-Warnung jetzt beachten müssen.

Ferrero hat im Rahmen des Rückrufs mitgeteilt, dass alle betroffenen Produkte in der Regel ohne Kassenzettel im jeweiligen Supermarkt oder Discounter zurückgegeben werden können.