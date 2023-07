„Direkt kaufen“: Neue Bezahlfunktion bei Kleinanzeigen soll vor Betrügern schützen

Von: Felina Wellner

Eine direkte Zahlmethode soll Kleinanzeigen sicherer machen. Ein paar Dinge sollten Sie bei der Nutzung allerdings beachten.

Berlin – Ohne langwierigen Chat und externe Zahlmethoden: Die Funktion „Direkt Kaufen“ soll die Kaufabwicklung bei Kleinanzeigen verbessern. Nachdem das US-Unternehmen Ebay im Jahr 2021 den Online-Marktplatz an den norwegischen Konzern Adevinta verkauft hat, wurde Kleinanzeigen um diese Bezahlfunktion erweitert. Verkäufer und Käufer aufgepasst: Wir klären auf, was Sie über diese Funktion wissen sollten.

Aus Ebay-Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen

Bereits im Jahr 2021 wurde das Online-Kleinanzeigen-Portal vom US-Unternehmen Ebay für rund 9,2 Millionen U.S. Dollar an den norwegischen Konzern Adevinta verkauft. Erst am 16. Mai 2023 wurde „Ebay“ endgültig aus dem Firmennamen gestrichen.