Rechnung nicht bezahlt oder Kredit aufgenommen? Diese Schufa-Regeln sollte jeder kennen

Auskunft über 68 Millionen Menschen

Die zweite Mahnung für eine vergesse Rechnung und schon ist der Eintrag in der Schufa fix. Doch auch ohne Zahlungsprobleme können Sie einen Eintrag haben - und das hat Vorteile.

München - Bei dem Wort „Schufa“ werden wohl viele Gänsehaut bekommen oder ein unwohles Gefühl im Magen. Denn wer zu viele Negativ-Einträge hat, der wird das ein oder andere Problem bekommen. Doch ganz so dramatisch, wie viele wohl denken, ist der Schufa-Eintrag nicht. Oftmals kann er Ihnen sogar helfen - zum Beispiel, wenn Sie einen Kredit aufnehmen möchten. Was hinter dem System der Schufa steckt und was Sie darüber wissen sollten.

Schufa-Einträge können helfen - Auch positive Informationen werden gespeichert

Die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ - kurz Schufa - ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen und keine Behörde. Zu etwa 68 Millionen Personen und 6 Millionen Unternehmen hat die Schufa Informationen gespeichert. Sie sammelt Daten, die die Zahlungsfähigkeit von eben diesen Menschen und Unternehmen ausweisen.

Diese Informationen können von Vertragspartnern wie Banken, Versandhändlern oder auch Mobilfunkanbietern eingeholt werden. Wer also etwas online bestellen will und den Betrag nicht auf Rechnung zahlen kann, der wird höchstwahrscheinlich einen negativen Schufa-Eintrag haben. Negative Einträge können dadurch entstehen, dass Rechnungen nach einer zweiten Mahnung immer noch nicht bezahlt wurden.

Die Schufa sammelt nicht nur negative Daten. Sie besitzt auch Informationen über laufende und zurückgezahlte Kredite. Diese Daten könnten zukünftigen Vertragspartnern zeigen, dass Sie Ihre Zahlungen stets fristgerecht und problemlos tätigen konnten. Laut eigenen Angaben des Unternehmens hat die Schufa zu mehr als 90 Prozent der eingetragenen Personen positive Informationen gespeichert.

Der Schufa-Score entscheidet über das Risiko eines Zahlungsausfalls

An dem Schufa-Score können sich Unternehmen orientieren, die mit Ihnen ein Geschäft eingehen wollen. Denn je höher dieser ist, desto besser wird Ihre Kreditwürdigkeit eingestuft. Dieser wird in unterschiedliche Stufen eingeteilt. Liegt der Score bei über 97,5 Prozent, steht das für eine gute Bonität und ein geringes Risiko eines Zahlungsausfalles. Ein Score unter 50 Prozent bedeutet ein sehr kritisches Risiko. Bis zu dem 97,5-Prozent-Score gibt es noch weitere Abstufungen.

Der Score kann sich durch die Zeit immer mal wieder verändern. Hat man plötzlich ein Zahlungsproblem, deutet dies auf ein erhöhtes Risiko eines Zahlungsausfalls und der Score sinkt. Zahlt man zum Beispiel einen Kredit problemlos ab, kann der Score steigen. Wie der Score berechnet wird, hält die Schufa jedoch geheim.

Mehrere Handyverträge haben keinen Einfluss mehr auf den Schufa-Score

Wenn Sie wissen möchten, welche Informationen die Schufa über Sie gespeichert hat, können Sie eine kostenlose Datenkopie beantragen. Die Kontrolle dieser Datenkopie ist sinnvoll, da negative Eintragungen auch falsch sein können. Rechnungen, die schon längst beglichen wurden, könnten immer noch als unbezahlt drin stehen, was einen Einfluss auf den Score hat.

Vor ein paar Monaten gab die Schufa eine neue Regel bekannt, die Millionen von Menschen zu einem besseren Score verhelfen könnte. Denn wer seinen Handyvertrag oft wechselte, der bekam von der Schufa ein höheres Risiko eines Zahlungsausfalles zugeteilt. Auch der Besitz von mehreren Handyverträgen wurde von dem Wirtschaftsunternehmen als ein Indiz für mögliche Zahlungsschwierigkeiten vernommen. Diese Regelungen wurden mittlerweile abgeschafft.

