Weil immer mehr Lebensmittel knapp werden: Kaufland und Lidl bekommen eigene Teigwarenmarke

Die Schwarz-Gruppe kauft eine Erfurter Teigwarenfabrik und setzt damit verstärkt auf Eigenmarken. Die neue Produktionsstätte soll die Kunden der Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, mit Pasta versorgen.

Neckarsulm/Kreis Heilbronn ‒ Die Schwarz-Gruppe, zu der die Handelsketten Lidl und Kaufland gehören, gilt als Europas größter Lebensmitteleinzelhändler. Dabei grast der Konzern längst in neuen Segmenten und Branchen. Wie das Portal Watson.de berichtet, wurden unlängst eine deutsche Papierfabrik, eine Nuss-Fabrik und bereits im April Containerschiffe gekauft. Nun kommt noch eine Teigwaren-Fabrik aus Erfurt hinzu. Damit würde die Lidl-Mutter zu einem der größten Nudelproduzenten in Deutschland, so die Lebensmittel Zeitung in ihrem Bericht.

Dank der Produktions-Kapazität von mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr kann das Unternehmen sich künftig damit nicht nur selbst versorgen, sondern auch etwa ein Achtel des deutschen Marktes abdecken, heißt es dazu weiter. Die Kapazitäten in Erfurt sollen künftig dazu beitragen, die Handelsunternehmen der Schwarz-Gruppe zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Teigwaren zu versorgen, betont ein Unternehmens-Manager gegenüber dem Branchenblatt.

Schwarz-Gruppe rechnet auch künftig mit Versorgungs-Engpässen

Doch damit nicht genug. „Möglich ist, dass wir noch weitere Akquisitionen vornehmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, kündigt Jörg Aldenkott im Handelsblatt an. Er ist Chef der Schwarz-Produktion, die für Lidl und Kaufland Eigenmarkenprodukte wie Backwaren und Schokolade herstellt. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es immer wieder Engpässe geben kann.“ Deshalb baut der Familienbetrieb offenbar seine Produktion deutlich aus und setzt auf Expansion.

Überall da, wo Versorgungsengpässe drohen, müssen wir uns überlegen, ob wir selbst einspringen.

.„Und dann müssen wir auch schauen, mit welchen neuen Geschäftsfeldern wir uns beschäftigen müssen.“ So lässt sich wohl auch die Expansion ins Ausland erklären. In Großbritannien baue der Konzern jetzt einen Getränkehersteller auf, berichtet das Handelsblatt.

Schwarz-Gruppe expandiert: Aldi, Rewe und Co. weit entfernt

Die direkte Konkurrenz ist von solchen Expansions-Plänen offenbar noch weit entfernt. So betreibt Aldi Süd nur zwei Kaffeeröstereien, den Rest seiner Waren beziehe der Discounter von anderen Herstellern. Aldi Nord habe überhaupt keine eigene Herstellung, so das Handelsblatt. Rewe habe zumindest eine Großbäckerei und mit Wilhelm Brandenburg einen Metzgereibetrieb, der Rewe- und Penny-Filialen mit Fleisch und Wurst versorgt.

