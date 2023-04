Zuschüsse vom Staat: Wie viel Geld bekommen Schwerbehinderte?

Wer eine Schwerbehinderung hat, kann im Zweifel nicht mehr genug Geld verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann gibt es Unterstützung vom Staat.

Frankfurt – Mit einem Schwerbehindertenausweis bekommt man finanzielle Unterstützung vom Staat. Durch Zuschüsse vom Staat soll ausgeglichen werden, dass ein Mensch mit Behinderung nicht mehr voll arbeiten kann; oder wegen mangelnder Inklusion auf dem Arbeitsmarkt nicht erfolgreich ist. Das betrifft sowohl Menschen mit einer Behinderung als auch Eltern von behinderten Kindern.

Diese Zuschüsse können zum Beispiel Vergünstigungen oder Steuerentlastungen sein, aber auch Geld können Schwerbehinderte vom Staat erhalten. Bis zu 800 Euro im Monat sind möglich.

Der Schwerbehindertenausweis: Je nach Merkzeichen richten sich die Sachleistungen

Menschen mit einer Behinderung haben in der Regel auch einen Schwerbehindertenausweis. Dieser berechtigt aber zu mehr als nur zum Parken direkt vor dem Eingang. Doch: Um die Entlastungen vom Staat wahrnehmen zu können, muss die Behinderung amtlich dokumentiert sein. Dafür gibt es den Ausweis, der auch den Prozentgrad der Behinderung und die Merkzeichen, die Buchstaben auf der Rückseite des Ausweises, der Behinderung angibt.

Dafür stehen die Buchstaben (Merkzeichen) auf dem Schwerbehindertenausweis:

G – Bewegungsfähigkeit eingeschränkt

aG – außergewöhnliche Gehbehinderung

Bl – Blind

Gl – Gehörlos

TBl – Taubblind

H – Hilflos

B – berechtigt zur Mitnahme einer Begleitperson oder -hund

1 Kl - Unterbringung in 1. Klasse nötig

Kriegsbeschädigt

EB - Entschädigungsberechtigt

VB - Versorgungsberechtigt

HS - Hochgradig sehbehindert

T - Teilnahmeberechtigt am Sonderfahrdienst

FR - Ermäßigung zum Rundfunkbetrag

Steht im Schwerbehindertenausweis auch das Merkzeichen „RF“, ist der Besitzer oder die Besitzerin des Ausweises zu einer Ermäßigung des Rundfunkbeitrags berechtigt. Das Zeichen „B“ ermöglicht es Begleitpersonen zum Beispiel, kostenfrei Zug zu fahren, während Schwerbehinderte einen Rabatt bekommen. Blinde bekommen je nach Bundesland Blindengeld oder Blindenhilfe. Die Summe ist von Land zu Land unterschiedlich. Außerdem bekommen Eltern von behinderten Kindern länger Kindergeld.

Budget und Bürgergeld: Diese finanziellen Leistungen bekommen Schwerbehinderte

Darüber hinaus steht Menschen mit Behinderung ein sogenanntes persönliches Budget zu. Das kann entweder aus Sachleistungen oder aus einem Geldwert bestehen, je nachdem, welche Leistungen die betroffene Person in Anspruch nehmen will. Laut familieportal.de liegt der Betrag des persönlichen Budgets in den meisten Fällen zwischen 200 und 800 Euro.

Mit einem Schwerbehindertenausweis hat man auch finanzielle Vorteile. Diese Zuschüsse gibt‘s vom Staat. © Imago (fr.de-Montage)

Das persönliche Budget können Schwerbehinderte bei ihrem jeweiligen Kostenträger wie der Pflegekasse, der Kranken- oder Rentenkasse, beim Versorgungsamt, Jugendamt oder Sozialamt.

Darüber hinaus können Schwerbehinderte vom Bürgergeld profitieren, wenn sie erwerbsfähig, aber hilfebedürftig sind. Auch Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder abschlagsfreie Rente durch Schwerbehinderung sind Möglichkeiten, wenn das Gehalt aus einem Job nicht zum Leben reicht.