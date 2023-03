Second Hand auf dem Vormarsch: Immer mehr Gebrauchtes findet neue Besitzer

Von: Gregor-José Moser

Egal ob Kleidung, Möbel oder Bücher - Second Hand erlebt seit geraumer Zeit einen Boom. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern kann sich auch finanziell lohnen.

Wiesbaden - Der Handel mit gebrauchten Waren erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Neben kommerziellen Anbietern beteiligen sich daran auch immer häufiger Privatpersonen bei Second Hand, wie das Statistische Bundesamt festgestellt hat. Demnach wird vor allem mit gebrauchten Artikel gehandelt - beispielsweise abgelegte Kleidung, aussortierte Bücher oder überzählige Möbelstücke. Allerdings falle auch Selbsterzeugtes und Neuware darunter, heißt es.

Der Handel mit Gebrauchtwaren kann auch finanziell lukrativ sein. Im Jahr 2021 nahmen private Haushalte im Schnitt jeden Monat 35 Euro mit dem Verkauf von Second-Hand-Artikeln ein. Das sind monatlich acht Euro mehr als noch 2016. Woher dieser Anstieg kommt, hat das Statistische Bundesamt nicht erfasst. Als mögliche Gründe nennen die Statistiker aber die gestiegenen Preise sowie den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit.

Second-Hand-Laden (Symbolbild) © Viennareport/IMAGO

Second-Hand-Trend - Käufer und Verkäufer finden oft online zusammen

Wer gebrauchte Waren verkaufen will, nutzt dafür häufig Online-Plattformen. Das gilt besonders für die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen. Für Januar bis März 2022 gaben etwa 23 Prozent von ihnen an, ihre Artikel über das Internet zu Geld zu machen, also knapp jeder Vierte. Schließt man für den selben Zeitraum alle Befragten im Alter von 16 bis 74 Jahren ein, waren es etwa 15 Prozent.

Grundlage für die Angaben sind laut Statistischem Bundesamt die sogenannten laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR), eine tagebuchgestützte Befragung von Haushalten. Dabei werden aber nicht alle berücksichtigt. Selbstständige oder auch Haushalte mit einem Nettoeinkommen von monatlich 18.000 Euro oder mehr fließen nicht mit ein. Letztere nehmen in zu geringer Zahl an der Erhebung teil.

Second Hand-Plattformen - die Qual der Wahl

Interessierte finden im Netz inzwischen zahlreiche Online-Marktplätze oder Flohmarkt-Apps für Second-Hand-Artikel. Weil die Auswahl so groß ist, fällt vielen die Wahl nicht leicht. Bei der Entscheidung helfen kann unter anderem die Stiftung Warentest, die sich elf Portale genauer angesehen hat.

Wem es dabei überhaupt nicht ums Geld geht, der kann seine alten Schätze natürlich auch verschenken oder spenden. Hierfür gibt es immer wieder Spendenaktionen für wohltätige Zwecke - zuletzt zum Beispiel für Geflüchtete aus der Ukraine. Wer helfen will, sollte sich aber erst informieren, wo was gebraucht wird. Mögliche Anlaufstellen sind unter anderem die Caritas oder das Rote Kreuz.