Blaualgen-Gefahr in der Badesaison: So erkennen Sie, ob Sie in einem Gewässer schwimmen können

Von: Vivian Werg

Teilen

Bei heißem Wetter ist das Baden im See eine willkommene Erfrischung. Doch Behörden warnen im Sommer immer wieder vor Blaualgen – warum sie so gefährlich sind.

München – Die Temperaturen klettern weiter nach oben und die Badesaison ist unlängst eröffnet. Freibäder und Badeseen laden zum Abkühlen ein. Viele Menschen genießen das Schwimmen in der freien Natur.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn das Wasser in den Seen nicht klar, sondern eine grünlich-blaue-Färbung hat. Denn dann ist der Badespaß vorbei. Mit steigender Gewässertemperatur steigt auch die Gefahr für die Vermehrung gefährlicher Blaualgen, warnt das Umweltbundesamt. Diese sind, anders als der Name sagt, keine Algen, sondern Bakterien, sogenannte Cyanobakterien. Diese können besonders für Menschen und Tiere gefährlich werden. Was Sie über Blaualgen wissen sollten und woran man sie erkennen kann.

Beim Menschen können Blaualgen Durchfall, Erbrechen oder Hautausschläge und im schlimmsten Fall sogar Atemnot auslösen. (Symbolbild) © Oliver Gerhard/ Imago

Baden im Sommer: Deswegen sind Blaualgen im See so gefährlich

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, sind Cyanobakterien überall im Wasser zu finden. „Bei normaler Konzentration völlig ungefährlich. Wenn sich die Bakterien allerdings stark vermehren, können sie die Wasserqualität deutlich einschränken“, zitiert der BR Horst Auer, Leiter der Verbandskommunikation der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bayern.

Laut Angaben des Umweltbundesamtes bilden die Bakterien Giftstoffe und Allergene. Einige dieser Gifte zählen zu den stärksten natürlichen Giften. Eine Gefahr besteht vor allem durch das Schlucken des Wassers. Diese können zu akuten Gesundheitsstörungen wie Bindehautentzündung und Hautausschlag führen oder im schlimmsten Fall sogar die Leber schädigen. Auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, und Atemnot können auftreten. Für Hunde können die Bakterien ebenfalls gefährlich sein. Denn das Trinken von belastetem Wasser kann bei den Tieren lebensbedrohliche Vergiftungen auslösen. In Folge der Klimaerwärmung muss in Zukunft häufiger mit dem Auftreten solcher Infektionen gerechnet werden. Wenn Behörden ein Badeverbot aussprechen, sollte das unbedingt berücksichtigt werden.

Baden im See: Daran erkennen Sie Blaualgen

Offizielle Badegewässer werden in der Regel regelmäßig auf einen möglichen Blaualgenbefall geprüft. Sollten Sie dennoch folgende Dinge im See feststellen, sollten Sie auf keinen Fall darin baden:

Blaualgen sind nicht blau, sondern bilden grüne Schlieren im Wasser, 20 oder 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Diese sind aber meist nicht im ganzen See verteilt, sondern nur stellenweise.

Wer knietief in grün gefärbtem Wasser steht und die Füße nicht mehr sieht, sollte nicht baden.

Juckender Hautausschlag deutet möglicherweise auf Zerkarien hin. Das sind winzige Larven von Saugwürmern, die eigentlich Wasservögel befallen, aber manchmal auch in die Haut von Menschen eindringen.

Quelle: Umweltbundesamt

Das Bundesumweltamt rät, langsam ins Wasser zu gehen, ohne Schlamm aufzuwirbeln. Wenn Sie knietief im Wasser stehen und Ihre Füße erkennen können, steht dem Badespaß an dieser Stelle nichts im Wege. Personen mit offenen oder schlecht heilenden Wunden sollten den Kontakt mit sommerwarmem Seewasser eher vermeiden.

Baden im See: So sah die Badegewässerqualität in der Badesaison 2022 aus

Bekanntlich ist die Wasserqualität in Deutschland durchschnittlich sehr gut. Wer wissen möchte, wie die Qualität des örtlichen Badegebiets, Strandes oder Sees ist und ob sie den EU-Normen entspricht, kann das auf der Website der Europäischen Umweltagentur (EUA) einsehen. Die EUA überprüfte die Wasserqualität von Badegewässern in ganz Deutschland auf Grundlage der Wasserproben von 2022.

Rund 2.292 deutsche Badegewässer wurden in der Badesaison vergangenen Jahres untersucht. Dafür wurden die Ergebnisse von insgesamt 13.233 Wasserproben ausgewertet. Die Ergebnisse der EUA zeigten, dass die Qualitätsanforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie 98 Prozent der Badegewässer in Deutschland erfüllten, über 90 Prozent erhielten sogar die Bestnote „ausgezeichnet“. Lediglich 14 deutsche Badegewässer schnitten schlecht ab und wurden 2022 von der Europäischen Kommission mit „mangelhaft“ bewertet. Laut Informationen des Umweltbundesamtes wurden zum Schutz der Badenden, Badegewässer in 118 Fällen vorsorglich oder aufgrund schlechter hygienischer Wasserqualität zeitweise oder über die ganze Saison geschlossen.

Viele vergessen häufig den Sonnenschutz, wenn sie das Sommerwetter genießen. In den Niederlanden gibt es die Sonnencreme nun dafür umsonst. (Vivian Werg)