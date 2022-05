Nach Sonnenblumenöl, Benzin und Brot - Nächstes Produkt in deutschen Supermärkten wird knapp

Von: Stella Henrich

Der Senf könnte bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. schon bald knapp werden. Aufgrund des Krieges in der Ukraine drohen Engpässe bei den Lieferungen von Rohstoffen.

München ‒ Der Krieg in der Ukraine hat in Deutschland bereits bei Sonnenblumenöl, Mehl, Butter und einigen anderen Produkten zu Engpässen in den Discountern wie Aldi, Lidl und Netto geführt. Verbraucher, die derzeit nach Senf als Scharfmacher in den Regalen suchen, tun dies vergebens. Und das mitten in der Grillzeit, in dem Würstchen doch nur mit der emulgierten Paste wirklich gut schmecken.

Das Problem: Ein Großteil der hierzulande verarbeitenden Senfsaat kommt aus der Ukraine und aus Russland. Zwar hatte der auf Senf spezialisierte Lebensmittelverband Kulinaria im März noch gesagt, die Vorräte in den Silos der deutschen Hersteller würden noch einige Monate reichen. Der Krieg in der Ukraine sowie die Sanktionen gegen Russland würden aber eine unmittelbare Auswirkung auf die europäischen Agrarmärkte und Lieferströme von Rohstoffen aus den betroffenen Gebieten haben.

Senf-Alarm in Deutschland: Verband warnte bereits im März vor Knappheit

Schon jetzt ist eine Rohstoffverknappung für Sonnenblumenöl und Senfsaat festzustellen, die sich in den kommenden Wochen noch verschärfen werde, warnte der Verband bereits im März. Das führe dann sogar zu vollständigen Lieferausfällen. Diese Vorhersage ist nun faktisch eingetroffen. Die Kunden stehen inzwischen immer häufiger vor leeren Senf-Regalen.

Grundsätzlich werden Senfsaaten auch hierzulande angebaut, allerdings nur in sehr überschaubarem Maße. Die Mengen der deutschen Landwirte würde „bei weitem nicht für unsere Senfproduktion ausreichen“, erklärt Markus Weck, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbandes Kulinaria in der Welt.

Senf-Alarm: Drittgrößter Lieferant ist Kanada

Der drittgrößte Exporteur von Senf nach Russland und der Ukraine ist Kanada. Hier habe man Weck zufolge per Luftpost kurzfristig Senfkörner erhalten, allerdings „zu den höchsten Preisen, die wir je für Rohware bezahlt haben.“ Inzwischen ist auch diese Lieferkette geschlossen: „Aktuell gibt es auf dem Weltmarkt keine Senfkörner mehr zu kaufen.“

Der Senf-Hersteller Thomy aus dem Hause Nestlé hat dagegen für dieses Jahr vorgesorgt. „Für uns trifft die Knappheit nicht zu, da wir unsere Senf-Körner aus Kanada beziehen“, sagt eine Sprecherin der Nestlé AG gegenüber Bild.de. Daher sei die Versorgung auf Vorjahresniveau gesichert.

Der Senfhersteller Händlmaier hat bereits erste Maschinen abgestellt und in Folge die Produktion verringert, damit man bis voraussichtlich August lieferfähig bleiben kann. Denn zweidrittel der Senfsaat, die Händlmaier verarbeitet, stammen aus der Ukraine und Russland, sagt Franz Wunderlich, Geschäftsführer des Regensburger Unternehmens, in der Mittelbayerischen Zeitung. Die Märkte seien leergefegt, mit der Folge, dass sich die Preise vervier- und verfünffacht hätten. Was das für Auswirkungen auf die Preise im Lebensmittelhandel hat, mag Wunderlich nicht voraussagen.

Schon jetzt sorgt der Preisanstieg von Grundnahrungsmitteln bei Aldi, Lidl und Co für Entsetzen bei den Verbrauchern. So legten die Preise für Sonnenblumenöl, Salz, Haferflocken, Nudeln, Toastbrot und Hackfleisch in den vergangenen Wochen kräftig zu. und ein Ende der Preisspirale ist vorerst nicht in Sicht. Wer beim sommerlichen Grillen nicht auf den Scharfmacher verzichten möchte, der kann auf gute Alternativen zurückgreifen - etwa Dips aus Meerrettich oder Wasabi, einem grünen Wasserrettich aus Japan, der gerne auch als Beilage zu Sushi serviert wird.