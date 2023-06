2. Vom Autotürgriff fernhalten: Taschentuch oder Kabelbinder könnten Gefahren birgen

Kabelbinder am Türgriff: Video zeigt – mit diesen miesen Tricks sollen Kriminelle Frauen am Auto auflauern

Teilen

Wer sich schon mal in einer gefährlichen Situation befunden hat, fühlt sich oft hilflos. Vor allem Parkplätze und Parkhäuser können mitunter bedrohlich wirken. Diese Warnsignale sollten Sie beachten.

München – Sexuelle Übergriffe an Frauen sind keine Seltenheit. Laut der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM) wird jede dritte Frau in ihrem Leben einmal vergewaltigt, geschlagen, zum Sex gezwungen oder auf andere Weise missbraucht. Auch in Deutschland ist das der Fall – so soll 2021 zum Beispiel in München die Zahl an Übergriffen gestiegen sein. Deshalb gibt es immer häufiger Social-Media-Content über Empowerment (dt. Ermächtigung) und Selbsthilfe für Frauen. Aktuell trendet auf TikTok ein Selbsthilfe-Video über sexuelle Übergriffe und Sexhandel in den USA – hier beschreibt eine Nutzerin, wie gefährlich es für Frauen auf Parkplätzen werden kann, welche Warnsignale es am eigenen Auto gibt und wie man diese erkennt.

Parkplätze bieten ein Gefahrenpotential für Frauen – nicht ohne Grund gibt es Frauen-Parkplätze, die Männer nicht nutzen sollten. Meldungen über versuchte Übergriffe gibt es immer wieder, besonders wenn Frauen alleine oder bei Nacht unterwegs sind. In einem TikTok-Video erklärt die Nutzerin, welche Anzeichen man kennen sollte, um gefährlichen Situationen auszumachen und sich zu schützen.

Bei manchen Anzeichen sollten Frauen besser vorsichtig sein und besser nicht ins Auto steigen oder Hilfe holen, warnt eine TikTokerin. © Yosuke Tanaka/Aflo/Imago

1. Bei Geld in der Windschutzscheibe: Lieber vom Auto fernhalten

Liegt Geld in der Windschutzscheibe, ist das laut TikTok-Video ein Anzeichen für eine Gefahrensituation. Abgezielt wird darauf, dass potenzielle Opfer das Geld von der Scheibe nehmen, sodass der Täter Gelegenheit bekommt, sich unbemerkt zu nähern.

Was tun? Falls Sie noch nicht im Auto sitzen, sondern das Geld schon beim Näherkommen bemerken, sollten Sie sich so schnell wie möglich aus der Situation begeben. Bemerken Sie das Geld, wenn Sie sich schon im Auto befinden, nicht mehr aussteigen, sondern wegfahren.

2. Vom Autotürgriff fernhalten: Taschentuch oder Kabelbinder könnten Gefahren birgen

Wer im Inneren des Türgriffs ein Taschentuch findet, sollte dieses auf keinen Fall anfassen. Das Taschentuch könnte in Drogen getränkt sein, die laut TikTok-Video die Hände taub machen oder sogar zu Ohnmacht führen können.

Was tun? Sollten Sie tatsächlich ein Taschentuch vorfinden, am besten durch eine andere Tür ins Auto steigen.

Generell gilt: Den Türgriff vor dem Einsteigen lieber einmal mehr gründlich checken, anstatt einfach einzusteigen. Denn neben dem Taschentuch-Trick ist ein Kabelbinder, der um den Türgriff gewickelt ist, ein weiteres Anzeichen. Der Kabelbinder funktioniert als Signal für Täter: In diesem Auto ist eine Frau alleine unterwegs.

Was tun? Die Umgebung checken und vergewissern, dass keine unmittelbare Gefahr droht, gegebenenfalls Hilfe holen. Auf schnellstem Weg nach Hause gehen – je nach Situation ohne oder mit Auto – und den Kabelbinder entfernen.

3. Achtung – hier könnte es gefährlich werden: Einkaufswagen hinter dem Auto

Wer einen Einkaufswagen hinter dem Auto findet, sollte Acht geben. Hier wird der Einkaufswagen absichtlich hinter den Wagen geschoben, nachdem man bereits eingestiegen ist. Es ist ein Trick, um wieder auszusteigen.

Was tun? Finden Sie sich in einer solchen Situation wieder, lieber nicht aussteigen, sondern im besten Fall wegfahren.

Ob die Tricks echt sind und so auch Frauen in Deutschland aufgelauert wird, kann ebenso wenig garantiert werden, wie die Echtheit des TikTok-Videos an sich. Darin stellt eine US-amerikanische Userin ihre persönliche Meinung und Erfahrung zu dem Thema dar.

Gefahren meiden: Diese Tipps helfen – nicht nur im Auto

Um sich noch sicherer zu fühlen, können außerdem diese Tipps helfen:

Sich nicht ablenken lassen: Seien Sie aufmerksam und checken Ihre Umgebung. Lieber nicht auf das Handy gucken.

Seien Sie aufmerksam und checken Ihre Umgebung. Lieber nicht auf das Handy gucken. Standort teilen: Wer sich unsicher fühlt, kann den Standort mit vertrauten Personen teilen, so kann im Notfall jemand Hilfe holen.

Wer sich unsicher fühlt, kann den Standort mit vertrauten Personen teilen, so kann im Notfall jemand Hilfe holen. Pfefferspray: Viele Frauen haben immer Pfefferspray dabei, um sich vor Angreifern zu schützen.

Viele Frauen haben immer Pfefferspray dabei, um sich vor Angreifern zu schützen. Apps gegen Belästigung: Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, die Frauen bei Belästigung helfen sollen, indem sie beispielsweise laute, schrille Geräusche auslösen.

Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, die Frauen bei Belästigung helfen sollen, indem sie beispielsweise laute, schrille Geräusche auslösen. Hilfe holen: Im Zweifel lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig Hilfe holen. Sei es die Polizei, der Kassierer im Supermarkt oder eine andere Person auf dem Parkplatz – wer sich unsicher fühlt, sollte nicht zögern, andere Menschen anzusprechen

Gefahren lauern aber nicht nur in der realen, sondern oft auch in der virtuellen Welt: Bei den Betrugsmaschen gehen die Cyber-Kriminelle ähnlich hemmungslos vor.