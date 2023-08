„Sehr skurril“: Duschkopf-Lieferung geht schief – 24-Jähriger muss am Ende doch zum Baumarkt

Von: Karolin Schäfer

Grenzenlose Auswahl und günstige Preise verleiten zum Einkauf im Internet. Das klappt allerdings nicht immer wie erhofft, wie ein Fall aus Österreich nun zeigt.

München/Wien – Bequemlichkeit und eine große Auswahl an Produkten: Das sind einige Vorteile des Online-Einkaufs. Doch nicht immer läuft alles reibungslos mit der Lieferung. Deshalb hinterließ kürzlich ein Paket-Empfänger eine unmissverständliche Zettel-Botschaft für Amazon-Boten. Bei DHL kamen in der Vergangenheit auch schon mal Pakete zerfleddert an.

Duschkopf-Lieferung geht schief: Online-Bestellung völlig umsonst

Für den bequemeren Weg per Online-Einkauf entschied sich auch Lukas, ein Leser der österreichischen Tageszeitung heute.at. Der 24-Jährige bestellte einen neuen Duschkopf. Dass der Österreicher am Ende aber doch in den Laden musste, ließ ihn ratlos zurück.

Eigentlich befinde sich in seiner Gemeinde Pasching die Filiale eines Baumarkts. Allerdings besitzt der junge Mann kein Auto. Kurzerhand entschied er also, „online einen Duschaufsatz zu kaufen“, schilderte er gegenüber der Zeitung.

Abholschein landet im Briefkasten: „Habe ich mich wirklich gefragt, ob das ein Scherz ist“

Wenige Tage später sollte ihn das Paket dann erreichen. Doch enttäuschend stellte er fest, dass es lediglich ein Abholschein in den Briefkasten geschafft hatte. Kürzlich sorgte ein Bote zwar nicht mit dem Abholschein, aber mit dem Ablageort eines Pakets für Spott.

Entgegennahme an der Tür; von wegen! In Österreich kam eine Bestellung nicht so an wie erwartet. © Kasper Ravlo/imago

Lukas jedenfalls staunte nicht schlecht, als er die Abholadresse betrachtete. „In diesem Moment habe ich mich wirklich gefragt, ob das ein Scherz ist“, sagte der 24-Jährige. Das hat auch einen ganz einfachen Grund: Die Abholstation befand sich nur ein Haus weiter vom Baumarkt entfernt.

Lieferung in Österreich geht schief: „Sehr skurril“

Die Bestellung hätte sich Lukas also auch sparen und gleich zum Baumarkt gehen können. „Trotz meiner Online-Bestellung muss ich dem Baumarkt quasi doch einen Besuch abstatten. Sehr skurril“, erklärte der Österreicher. Dennoch sorgte der ganze Vorfall bei Lukas und seiner Familie immerhin für ein „herzhaftes Lachen“.

Trotz der Bequemlichkeit von Online-Shopping läuft bei der Lieferung also auch mal einiges schief. Immer wieder ärgern sich Kunden über die Zustellung ihrer Pakete. So zeigte ein Video, wie DHL-Zusteller Pakete umherschleudern. (kas)