Sichtfahrgebot missachtet: Hohe Strafen drohen – was Sie beachten müssen

Von: Stella Henrich

Bei schlechter Sicht auf den Straßen fahren viele Autofahrer automatisch langsamer. Wer das Sichtfahrgebot dennoch nicht einhält, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

München ‒ Es regnet, hagelt oder der Nebel versperrt die Sicht auf die Straßen. Die meisten Autofahrer dürften bei solch einem Wetter vom Gaspedal gehen – schon allein für die eigene Sicherheit. Aber wie viel Stundenkilometer sind der Wetterlage eigentlich angemessen? Die Straßenverkehrsverordnung (StVO) gibt darauf eine klare Antwort und spricht offiziell von „Sichtfahrgebot“. Sowohl Autofahrer als auch Radfahrer, E-Scooter- oder E-Tretroller-Fahrer müssen sich an die Vorschrift halten. Das gilt übrigens auch bei Dunkelheit. Wer sich nicht daran hält, dem drohen bei Blechschäden zivil- oder bei Personenschäden sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Sichtfahrgebot: Autofahrer sollten bei schlechter Sicht auf den Straßen den Überblick behalten. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago

Sichtfahrgebot missachtet: Viele Schilder, viele Regeln - angepasste Geschwindigkeit

So viele Schilder und noch mehr Straßenverkehrsregeln müssen Autofahrer heutzutage kennen. Immer wieder kommen neue Schilder hinzu, einige Schilder sorgen für Verwirrung, im Ausland gibt es sogar Schilder, die hierzulande niemand kennt. Wie beispielsweise dieses neue Umwelt-Schild im Nachbarland Frankreich. Doch auch das „Sichtfahrgebot“ hat es in sich. Es schreibt Fahrern vor, dass sie bei schlechter Sicht von unter 50 Metern durch Regen, Nebel oder Schneefall nur noch maximal 50 km/h fahren dürfen. Der entscheidende Satz der Straßenverkehrsordnung (StVO) kommt erst noch: „Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.“

Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Quelle: Straßenverkehrsordnung, § Geschwindigkeit (1)

Auf Sicht fahren - Was bedeutet das im Straßenverkehr?

Wer auf der Autobahn mit dem Fahrzeug unterwegs ist, der braucht laut StVO seine Geschwindigkeit nicht der Reichweite des Abendlichts anpassen. Klingt paradox. Der folgende Satz führt zu erhellenden Erkenntnis. Denn die Vorschrift gilt nur, wenn:

die Schlussleuchten des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs klar erkennbar sind und ein ausreichender Abstand von ihm eingehalten wird. der Verlauf der Fahrbahn durch Leiteinrichtungen mit Rückstrahlern und, zusammen mit fremdem Licht, Hindernisse rechtzeitig erkennbar sind. Quelle: StVO $ 18 (6)

Wer demnach auf der Autobahn bei Dunkelheit grundlos ohne Fernlicht unterwegs ist, handelt nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt grob fahrlässig, sofern der Tacho mehr als 60 h/km anzeigt. Der Tipp für Autofahrer. Wer den Straßenverlauf aufgrund von fahrender oder entgegenkommender Lichter nicht sieht, sollte in jedem Fall das Fernlicht einschalten.

Auch auf Landstraßen sollten Autofahrer die Geschwindigkeit nicht ausreizen. Sofern keine Schilder eine Begrenzung vorschreiben, dürfen Autofahrer dort zwar bis maximal 100 km/h fahren. Doch nicht ohne Grund gelten Landstraßen als Todesfalle. Viele Fahrer passen bei schlechten Wetterverhältnissen ihre Geschwindigkeit nicht an. Zur schlechten Sichtlage kommen oftmals noch dichter Bewuchs an Seitenstreifen oder enge Kurven hinzu. Experten fordern daher ein Tempo-Limit auf Landstraßen. Das Verfassungsgericht hat aber jetzt für deutsche Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung abgelehnt.