Mythos aufgedeckt: Mücken werden doch nicht vom Licht angezogen – So werden Sie die Blutsauger los

Von: Romina Kunze

Teilen

Ohne Lüften geht es nicht, vor allem nicht im Sommer. Doch bei offenen Fenster fühlen sich auch nervige Stechmücken eingeladen. Dem Licht folgen sie dabei aber nicht.

Kassel – Für viele gilt im Sommer der Grundsatz: Ist das Fenster abends offen, bleibt das Licht besser aus. Vor allem lästigen Stechmücken möchte man so beikommen und die kleinen Blutsauger erst gar nicht in die Wohnung lassen. Denn sind sie erst einmal in der Wohnung, bringen die Mücken einen mit ihrem fiesen Surren gerne um den Schlaf. Oder sorgen für ein nerviges Jucken nach dem Aufwachen.

Dabei stellt sich die Binsenweisheit als Mythos heraus: Licht ist nicht ausschlaggebend dafür, dass Mücken angezogen werden und den Weg ins Schlafzimmer finden. Das hat einen anderen Grund; der hängt jedoch auch mit uns Menschen zusammen.

Mücken in der Wohnung: Weder Licht noch „süßes Blut“ zieht sie an

Wird eine Person vergleichsweise oft von einer Mücke gestochen, sagt man ihr „süßes Blut“ nach. Schreckt man nachts wegen des nervigen Surrens am Ohr hoch, verflucht man sich selbst dafür, beim Lüften das Licht angelassen zu haben. Zu Unrecht; so hart muss niemand mit sich selbst oder seinen Liebsten ins Gericht gehen; zumindest nicht der Mücken wegen. Denn beides entpuppt sich als Irrglauben, wie unter anderem der Naturschutzbund Deutschland (NABU) richtigstellt.

An heißen Sommertagen finden oft unzählige Stechmücken ihren Weg in der Wohnung. Licht spielt dabei keine Rolle. © Michael Schöne/Imago

Stechmücken reagieren nämlich überhaupt nicht auf Licht, sie zeigen anders als andere Insekten kein fototaktisches Verhalten. Statt auf Lichtreize reagieren die kleinen Fliegetierchen ausschließlich auf Gerüche. Besonders gut riechen können sie uns Menschen aufgrund unseres Schweiß-Geruchs und den Kohlendioxid (CO₂) -Ausdünstungen in unserem Atem.

Deshalb steuern Mücken auch im Dunkeln zielsicher Menschen an und stechen zu. Und deshalb klagen Menschen, die unter freiem Himmel Sport machen, beispielsweise beim Fußballtraining auf dem Sportplatz, besonders über Mückenstiche. Ist das in der Regel schlichtweg nervig, kann der Stich im vor allem im Urlaub gefährlich werden: Denn mitunter können Mücken gefährliche Virus-Erkrankungen übertragen.

Nicht so schlecht wie ihr Ruf: Stechmücken

Der Groll auf die kleinen Biester liegt daher nahe, doch tut er ihnen teilweise unrecht. Denn zum einen stechen nicht alle Mücken ausnahmslos zu, zum anderen haben auch sie wider manch böser Behauptung ihren Nutzen im Ökosystem; und sei es nur, dass sie als Nahrungsquelle für andere Insekten dienen. Doch wie der MDR informiert, zählen Mücken auch zu den Pflanzenbestäuber.

Kleine Blutsauger sind in Wahrheit nur die Mückenweibchen, und das aus biologisch gesehen nachvollziehbarem Grund: Sie benötigen die Proteine aus dem menschlichen Blut, damit ihre Eier reifen können. Zwar verschaffen schon einfache Hausmittel Abhilfe bei Mückenstiche, lieber wäre es aber wohl, sie würden erst gar nicht zustechen.

Mücken-Plage: Das können Sie tun, damit die Biester nicht in die Wohnung kommen

Auf einen bitterkalten Winter zu hoffen, hilft übrigens auch wenig bei den Biestern. Denn Mücken können, entgegen einem weiteren Mythos, auch Minusgrade nicht anhaben; Tiger-Mücken vermehren sich sogar im Winter. Selbst bei –20 Grad Celsius überleben sie. Entscheidend ist der Frühling: Je wärmer und feuchter, umso größer die Plage im Sommer.

Wer also kein Fliegengitter vor den Fenstern anbringen kann, sollte sich folgendermaßen behelfen:

Tomaten, Lavendel oder Minze anpflanzen

Ätherische Öle wie Eukalyptus oder Zitrusöle benutzen – den Geruch mögen Mücken nicht

Ein Ventilator im Schlafzimmer kann helfen, denn der erschwert es den Mücken, die Gerüche des Menschen zu orten

Regelmäßig duschen – besonders vor dem Schlafengehen – und geruchsneutrale Deos und Duschgele nutzen

Falls es doch aromatisierte Lotion und Shampoos sein sollen, dann am besten mit Zitrusgeruch

Auch von stehenden Gewässern sollte man sich fernhalten; nicht nur um Mückenstiche zu vermeiden, auch können dort fiese Parasiten lauern, die sich in die Haut bohren. Das Licht auszuschalten hält dagegen bestenfalls Motten fern, Mücken allerdings nicht. (rku)