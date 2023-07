Versteckter Ampel-Drücker: Dieses wichtige Signal wird damit ausgelöst

Von: Tobias Becker

Teilen

Unter den meist gelben Signal-Armaturen von Ampeln befindet sich ein versteckter Knopf. Doch was bewirkt er und welche Besonderheiten hat er?

Es gibt im Alltag immer wieder Dinge, die keiner kennt oder kaum jemand erklären kann. In Heilbronn und der Region gibt es Verkehrszeichen, Lifehacks oder einfach nur verschiedene Knöpfe und Hebel, deren Wirkung oft unbekannt, aber meist nützlich ist. So gibt es an vielen Ampeln die Schaltfläche „Bitte berühren“, damit die Fußgängerampel umspringt. Aber: Wofür ist der Knopf an der Unterseite dieser gelben Kasten?

Versteckter Knopf an Ampelanlagen: Eine Hilfe für manche Menschen beim Straßenübergang

Dass es im Auto einen versteckten Flaschenöffner gibt, hat echo24.de bereits erklärt. Aber wer kennt den versteckten unteren Knopf an den gelben Kästchen an Ampeln? Normal stehen Fußgänger an der Straße, warten darauf, dass sie überqueren können, die Ampel also grün wird. Damit die Ampel das Signal bekommt, soll mit der Hand auf den gelben Kasten gedrückt oder die Fläche berührt werden.

Der Knopf auf der Unterseite fällt vielen Menschen gar nicht auf, zumindest denen, die sehen können. Doch es gibt auch Menschen mit Sehbehinderung, die dementsprechend auch nicht aufgrund des Farbsignals der Ampel die Straße überqueren können. Ob die Ampel rot oder grün ist, erkennen Menschen mit Sehbehinderung nicht. Für sie ist es besser, ein akustisches Signal zu erhalten.

Versteckter Knopf an Ampeln, verschiedene Markierungen: Das steckt dahinter

Das akustische Ampelsignal muss angefordert werden. Das geschieht wiederum durch ein Drücken des Knopfes auf der Unterseite an diesem gelben Kasten. Um den Signalmast leichter zu finden, werden Menschen mit Sehbehinderung durch eine Art „Tackern“ zur Ampel gelotst, wie „geo.de“ schreibt. Der Knopf auf der Unterseite meldet die Person an. Doch damit nicht genug, denn: Die Schaltfläche für das akustische Signal hat eine bestimmte Form.

An den Kästchen für das Ampelsignal gibt es einen versteckten Knopf. Wozu ist er gut? © Gottfried Czepluch / Imago

Sie ist als Pfeil gebildet, der wiederum in Richtung der Straße zeigt. So melden sich die Menschen nicht nur für die Überquerung der Straße an der Ampel an, sondern wissen auch gleich, in welche Richtung sie gehen müssen. Für Hindernisse beim Übergang gibt es zudem weitere Hinweise. Solche Hindernisse können beispielsweise Inseln in der Mitte der Straße sein.

Wenn die Ampel grün wird, ertönt dann das Signal von beiden Seiten der Straße, welches sogar an den Verkehr angepasst ist. Die Lautstärke ist also automatisch so laut, dass man es gut hören kann. In manchen Fällen vibriert auch der Pfeil, der gedrückt wurde und die Richtung anzeigt. Im Straßenverkehr gibt es immer wieder versteckte Hinweise, wie auch die unauffällige Linie bei richtungsweisenden Schildern.