Kritik an Silvester-Feuerwerk: Besonders Tiere leiden unter der Knallerei und reagieren oft panisch

Hunde-Coach Martin Rütter attackiert Lidl wegen Böller-Werbung: „Wie ignorant kann man sein?“

Von: Kai Hartwig

Hunde-Coach Martin Rütter attackierte Lidl wegen einer TV-Werbung für Silvester-Böller. © Karina Hessland/Imago

Soll man an Silvester den Jahreswechsel mit Feuerwerk feiern oder nicht? Hunde-Experte Martin Rütter hat eine klare Meinung – und attackiert Lidl.

München – Nach zwei Jahreswechseln mit Böller-Verbot durften alle Fans von Feuerwerk aufatmen und sich vor Silvester 2022 wieder mit Raketen eindecken, um sie dann eifrig zu zünden. Auch die Supermärkte und Discounter boten Böller an. Seit Start des Feuerwerk-Verkaufs bildeten sich bei Lidl lange Schlangen – und das bereits früh am Morgen. Doch es gibt auch Jahr für Jahr Kritik am Böllern am letzten Dezembertag. So verzichteten einige bekannte Unternehmen bewusst auf den Verkauf von Feuerwerk. Auch der prominente Hunde-Coach Martin Rütter hält von Silvester-Böllern offenbar wenig – und übte scharfe Kritik an Lidl.

Hunde-Experte Martin Rütter wettert gegen Lidl – wegen Böller-Werbespot

Stein des Anstoßes war für Rütter ein Lidl-Werbespot. „Viele Baumärkte haben sich ja entschieden, kein Feuerwerk zu verkaufen, was ich super finde“, sagt er in einem Video, das er auch auf der Facebook-Seite von Lidl hinterließ. Dann holte er zur Verbal-Attacke gegen den Discounter aus, während im Hintergrund eine TV-Werbung des Unternehmens für Feuerwerkskörper lief. „Lidl hat‘s scheinbar überhaupt nicht verstanden.“

Für Rütter ist das Zünden von Feuerwerk und Böllern zum Jahreswechsel offenbar eine Unsitte, die nicht nur für Vierbeiner, sondern auch Menschen gefährlich ist. „Lidl wünscht ein gesundes neues Jahr“, meinte der TV-Star zum Slogan des Werbeclips und ergänzte wütend: „Jedes Jahr zig Verletzte durch Feuerwerkskörper, Tiere werden in Angst und Schrecken versetzt. Lidl ich würde mal sagen: Einfach gar nichts verstanden habt ihr!“

Zu seinem Facebook-Post schrieb Rütter zudem verärgert: „Wie wenig muss man an der Realität vorbei sein, wenn man so eine Werbung macht? Und wie ignorant kann man sein bei Themen wie Tierschutz, Umweltschutz, Gefahrenpotenzial für Menschen?

Lidl Deutschland sorry, einfach nur peinlich.“

Kritik an Silvester-Feuerwerk: Besonders Tiere leiden unter der Knallerei und reagieren oft panisch

Damit reiht sich Rütter in die Reihe der Kritiker ein, die auch aus besagten Gründen einen Böller-Verzicht in Deutschland fordern. Für Haustiere und auch Zoobewohner ist das laute Spektakel ein Graus. Daher bat der Chef des Münchener Tierparks Hellabrunn, in Zoo-Nähe auf Feuerwerk zu verzichten. Hunde und Katzen fürchten sich ebenfalls vor der Silvester-Knallerei. Auch Wildtiere geraten durch die Böller oft in Panik.

Während Hunde-Experte Rütter eine klare Meinung zum Thema Silvester-Feuerwerk vertritt, sind viele Kunden von Supermärkten und Discountern regelrecht Feuer und Flamme für die Böller. Seitdem bundesweit wieder Raketen und Böller verkauft werden durften, gaben einige Fans der Knallerei riesige Summen dafür aus. Ein Lidl-Kunde zeigte auf Twitter seiner Böller-Einkaufsliste für knapp 200 Euro. Allerdings kamen ohne Reservierung in vielen Filialen Feuerwerk-Fans nicht auf ihre Kosten.

Dass deren Böllerei auch dramatische Folgen nach sich ziehen kann, zeigte ein Fall in den USA. Dort verschwand eine Hündin aufgrund von Silvester-Knallerei spurlos und tauchte erst sieben Jahre später wieder auf. Es gibt jedoch auch Hilfsmittel für Hundebesitzer, um potenziell verängstigte Tiere an Silvester zu schützen. (kh)