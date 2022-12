Gesund und rauchfrei ins Jahr 2023: Nikotin-Pflaster, Kaugummis und Co. „sehr gut“ – mit vier Ausnahmen

Von: Jannis Gogolin

Der Verzicht auf Zigaretten ist ein beliebter Vorsatz fürs neue Jahr. Nikotinpflaster, Kaugummis und Co. können dabei helfen. Doch sollte man gut auf den Beipackzettel achten.

München – Langsame Entwöhnung oder kalter Entzug, Ersatzprodukte sowie Hypnose: Um sich selbst das Rauchen abzugewöhnen, greifen die Menschen auf vielfältige und mehr oder weniger wirksame Methoden zurück. Als Vorsatz fürs neue Jahr neben Energiesparen besonders beliebt, werden für den Zigaretten-Entzug diverse nikotinhaltige Pflaster, Kaugummis und Co. verkauf. Nicht alle dieser Hilfsmittel sind allerdings frei von schädlichen Inhaltsstoffen.

Rauchfrei ins neue Jahr 2023: Nikotinhaltige Pflaster, Kaugummis und Co. größtenteils „sehr gut“

Entgegen der Werbung aus dem letzten Jahrhundert sind Zigaretten ohne Ausnahme schädlich. Weder die Tabak-Sorte noch die Länge des Filters kommt gegen den negativen Effekt von Nikotin, Teer und weiteren krebserregenden Inhaltsstoffen an. Die Lunge, Mund und Zähne, das Herz-Kreislaufsystem sowie die Haut, all das ziehen Zigaretten erwiesenermaßen in Mitleidenschaft. Gute Gründe also, das Rauchen aufzugeben. Das sieht auch die Regierung in Neuseeland und verbot kürzlich per Gesetz künftigen Generationen das Rauchen.

Wichtig: Blick auf den Beipackzettel um schädliche Inhaltsstoffe zu vermeiden

Wem der kalte Entzug zu heftig ist, der kann bei seinem Versuch, abstinent zu werden, auf Hilfsmittel zurückgreifen. Kaugummis, Sprays, Pflaster oder Lutschtabletten mit unterschiedlichen Nikotin-Gehalten – für die Sucht-Patienten hat die Apotheke eine breite Auswahl an Produkten. Doch wie schlagen sich die Rauchfrei-Artikel bei einer genaueren Analyse des Beipackzettels? Das Verbraucherportal oekotest.de untersuchte zwölf der Produkte auf deren Inhaltsstoffe und kann sie empfehlen – mit ein paar Ausnahmen.

Zuerst die gute Nachricht: In der Analyse von oekotest.de schnitten acht der zwölf Produkte mit dem Ergebnis „sehr gut“ ab. Doch vier der getesteten Hilfsmittel beanstandete das Verbraucherportal. Bei den nikotinhaltigen Pflastern und dem Spray eines Herstellers Johnson & Johnson wurden zwar keine Mängel festgestellt. Es fanden sich auf dem Beipackzettel der Johnson & Johnson Kaugummis und Lutschtabletten umstrittene Inhaltsstoffe wie das hormonverdächtige BHT (Butylhydroxytoluol) oder das Farbpigment Titandioxid, so oekotest.de weiter.

Hormonhaushalt und Erbgut in Gefahr – vier von zwölf getesteten Produkten betroffen

Ebenso Kaugummis der Marken Nicotin Beta und Nicotinell seien mit den genannten Stoffen belastet, die in Verdacht stehen, das Erbgut zu schädigen. In Nahrungsmitteln seien sie bereits von der EU verboten. Daher bekamen die vier Hilfsprodukte nur den Titel „gut“. Zweifel an der Wirksamkeit gebe es jedoch bei keinem der Testobjekte. Somit stellen sie eine gute Möglichkeit dar, die Chancen auf ein Ende der Raucherkarriere zu vergrößern und Geld zu sparen. Denn Zigaretten werden im kommenden Jahr nochmals teurer.

Ein Selbstläufer wird die Abstinenz trotz Hilfe jedoch nicht. Zwar ist für Nikotin weiterhin gesorgt – die körperlichen Entzugserscheinungen werden gedämpft – und man erspart sich die ungefähr 3000 krebserregenden Stoffe einer Zigarette. Mit den Gewohnheiten wie der Selbstgedrehten nach getaner Arbeit oder der gemeinsamen Raucherpause muss aber zusätzlich gebrochen werden. Für einen erfolgreichen Rauch-Stopp haben Experten eine Liste an weiteren Hilfestellungen zusammengestellt.