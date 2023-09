SKL-Glückslose sichern und 25 Euro mitnehmen

Teilen

Es lohnt sich, denn täglich gibt es die Chance von jetzt auf gleich Millionär zu werden. © SKL

Die neue SKL übertrifft die Lotterien der letzten Jahre deutlich. Die Gewinne sind im Vergleich zu den Vorjahren kräftig gestiegen, aber der Lospreis ist immer noch der gleiche.

Insgesamt wird in der 154. Lotterie die gewaltige Summe von mehr als 1,9 Milliarden Euro ausgespielt. In Zahlen sind das 1.909.512.000 €. Am 1. Dezember geht es los. Dann haben Sie im Laufe der sechs Monate laufenden Lotterie die Chance auf 269 Millionengewinne1. Lassen Sie mit einem Gewinn all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Neukunden erwartet zusätzlich ein Bonus über 25 Euro*.

Das sind die Highlights in der 154. SKL:

Täglich die Chance auf 1 Million Euro 1

269 Millionengewinne 1 insgesamt

insgesamt 20 Millionen Euro Höchstgewinn 1

Gesamtgewinnsumme 1,9 Milliarden Euro

Jetzt 25 Euro Bonus sichern

SKL – Was ist das eigentlich?

Die Süddeutsche Klassenlotterie (kurz: SKL) startet immer zweimal pro Jahr und jede Lotterie dauert 6 Monate (=Klassen). Wie lange Sie mitspielen, können Sie selbst entscheiden, da die Lose monatlich kündbar sind. Der Einstieg ist nur zum Lotteriestart oder kurz danach möglich. Das hat einen guten Grund: In der SKL steigt die Anzahl der Gewinne und die Gewinnsumme von Klasse zu Klasse an. Das heißt, je länger Sie mitspielen, umso höher werden Ihre Trefferchancen.

Jedes 2. Los gewinnt – Wirklich?

Die einfache Antwort lautet „Ja“. In der 154. SKL werden insgesamt über 3,27 Millionen Gewinne im Laufe der Lotterie ausgespielt. Darüber hinaus ist die Losauflage streng limitiert. Daraus ergibt sich im Vergleich zu anderen Lotterien eine sehr hohe Trefferchance. Pro Losanteil haben Sie eine Chance von 52,42 % auf einen Gewinn ab 200 Euro. Die Chance speziell auf den Hauptgewinn von 20 Millionen Euro ist mit 1:5 Millionen natürlich nicht ganz so gut wie bei anderen Gewinnen, doch seinen wir einmal ehrlich: Würde Ihnen ein einfacher Millionengewinn nicht auch schon ausreichen?

Zum Lotteriestart bietet die staatliche Lotterie-Einnahme Günther allen Neukunden für die 154. SKL einen Extra-Bonus von 25 Euro* bei Bestellungen ab 3/10 Losanteilen. © SKL

25 Euro Bonus zum Lotteriestart

Zum Lotteriestart bietet die staatliche Lotterie-Einnahme Günther allen Neukunden für die 154. SKL einen Extra-Bonus von 25 Euro* bei Bestellungen ab 3/10 Losanteilen. Dazu müssen Sie lediglich den Aktionscode SKL154 angeben. In der SKL müssen Lose nicht im Ganzen gekauft werden. Die kleinste Einheit ist ein 1/10 Losanteil. Wenn Sie die empfohlene Loskombi mit 3/10 Losanteilen kaufen, spielen Sie auch drei verschiedene Losnummern. Dadurch steigt Ihre Chance auf einen Treffer im Laufe der Lotterie auf 89,86 %2 an.

Jetzt 25 Euro Bonus sichern

Das SKL Millionen-Event mit Jörg Pilawa

Doch die SKL hat noch mehr zu bieten: Im Januar werden dann auch unter allen Spielern die 20 Kandidaten für das SKL Millionen-Event gezogen. Diese spielen bei einem Live-Event mit der Chance von 1:20 um 1 Million Euro. Mit dabei beim Live-Event ist auch Jörg Pilawa als SKL-Markenbotschafter und Glückspate für die glücklichen Kandidaten.

Mit einem Los der SKL gibt es für alle Teilnehmer eine Extraportion Glück. © SKL

Ablauf und Teilnahme

Die Teilnahme bei der SKL ist denkbar einfach. Bei der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther können Sie Ihre SKL-Lose komplett online spielen. Gehen Sie auf www.guenther.de und wählen Sie 3x 1/10 Losanteile. Dann registrieren Sie sich. Auf der Bestellübersichtsseite tragen Sie anschließend den Aktionscode SKL154 ein.

Kündigen können Sie Ihre SKL-Lose jederzeit. Ab der nächsten Klasse (= Monat) nimmt Ihr Los dann nicht mehr an den Ziehungen teil.

Wenn Sie etwas gewinnen, müssen Sie nicht panisch nach Ihrem Los oder Ihrer Losnummer suchen. Bei der SKL informiert Sie Ihre Lotterie-Einnahme automatisch über alle Gewinne bis zu 1 Mio. Euro. Gewinne über 1 Mio. Euro werden durch die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), den Veranstalter der Lotterien, ausgezahlt.

Jetzt 25 Euro Bonus sichern

Ist die Teilnahme an der SKL sicher?

Das Gewinnangebot der SKL ist staatlich genehmigt und kontrolliert. Im Gegensatz zu Lotto 6aus49 und anderen Lotterien ist die Höhe der Gewinne von Anfang an im amtlichen Spielplan genau festgelegt – unabhängig davon, wie viele Lose tatsächlich verkauft wurden. Dies bedeutet: Alle Gewinne werden auf jeden Fall ausgespielt, das ist staatlich garantiert. Darüber hinaus erfüllt Günther.de die Trusted Shops Qualitätskriterien und übermittelt alle Ihre Daten sicher via SSL-Verschlüsselung.

Verantwortungsbewusst spielen

Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren. Die Lotterieprodukte der Marken NKL und SKL sind Angebote der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), aufgeführt in der gemeinsamen amtlichen Liste („White List“) laut GlüStV 2021.

1 Alle Gewinne beim SKL-Hauptspiel werden anteilig der Losstückelung ausgezahlt. Die Gewinnchance auf den Hauptgewinn von 20 Mio. Euro beträgt beim Spiel über alle sechs Klassen 1:5 Mio. Das maximale Verlustrisiko ist der Loseinsatz.

2 Trefferchance bei der Teilnahme an allen sechs Klassen auf Gewinne ab 200,- Euro mit einem ganzen Los oder dem Anteil der gekauften Los-Stückelung.

* Aktionsbedingungen: Das Angebot gilt ausschließlich bei Online-Bestellung auf www.guenther.de und für Neukunden der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther KG, Bamberg. Der 25 Euro Extra-Bonus wird einmalig pro Kunde beim Erwerb einer Los-Kombi ab 3/10-Losanteilen der 154. SKL gewährt und bei Bezahlung des Lospreises in der Folgeklasse der 154. SKL automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen. Voraussetzung ist jeweils die vollständige und rechtzeitige Bezahlung des Lospreises. Eine Kombination mit anderen Bonus- oder Sonderaktionen ist nicht möglich. Der Aktionsbonus verfällt, wenn der Kunde sein Spiel in der Folgeklasse der 154. SKL nicht fortsetzt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Aktionsende ist der 15. Januar 2024.