SKL-Lotterie: Der Club der Millionäre

Plötzlich Millionärin oder Millionär: Was wie ein Traum klingt, ist für Vesna Vekic, Petra Hunger, Detlef Gatschke und Denny Wanner Wirklichkeit geworden. Alle vier dürfen sich zu den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern der öffentlichen Sonderziehungen der SKL-Lotterie zählen. Was sich nach einem plötzlichem Millionengewinn verändert, wie das Umfeld reagiert und was die erste Anschaffung war, berichten die Millionärinnen und Millionäre im Gespräch.

München — Auf den ersten Blick verbindet Vesna Vekic, Petra Hunger, Detlef Gatschke und Denny Wanner nicht viel – Sie kommen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, sind unterschiedlich alt und üben verschiedenste Berufe aus. Eines haben sie jedoch gemein: Sie zählen zu den vielen glücklichen Losbesitzerinnen und Losbesitzern der SKL – einer deutschlandweiten Klassenlotterie. Von heute auf morgen hat sich das Leben der vier schlagartig verändert. Dabei hat alles ganz harmlos mit einem Brief begonnen.

Als Spielerinnen und Spieler des SKL-Millionenspiels wurden alle vier per Zufallsprinzip als Kandidatin oder Kandidat für eine der öffentlichen Sonderziehungen ausgewählt. In jeweils aufeinanderfolgenden Episoden gewannen Vesna Vekic aus München und Petra Hunger aus Sachsen als Teilnehmerinnen in der 5-Millionen-SKL-Show. Diese kürte von 2001 bis 2008 vierzehn Mal Millionärinnen oder Millionäre im Abendprogramm.

SKL-Lotterie: Millionäre erzählen von ihren Reaktionen

„Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich an den eigentlichen Gewinnmoment nicht erinnern. Ich hab hier fast schon einen Filmriss“ erklärt Vesna Vekic. „Ich hab mich gar nicht getraut, schlafen zu gehen, nicht, dass alles doch nur ein Traum gewesen wäre“. Auch für Petra Hunger war der Gewinnmoment zunächst schwer zu begreifen. Auch heute, 18 Jahre später, fällt es der Millionärin schwer, die passenden Worte zu finden. „Es war einfach überwältigend. Ich hab den Moderator angeschaut und konnte es nicht wirklich verstehen. Quasi wie im Schock“ erinnert sich Petra Hunger. Den Moment, in dem Vekic und Hunger zu Millionärinnen geworden sind, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer im TV mitverfolgen. „Den Sound, als ich zur Millionärin wurde, habe ich aus dem TV aufgenommen. Das ist jetzt mein Klingelton,“ lacht Vekic: „Das passiert ja nicht jeden Tag.“

Nicht ganz so lange her und mindestens genau so aufregend, war es für Denny Wanner und Detlef Gatschke. Die beiden SKL-Spieler dürfen sich erst ganz frisch zu dem Kreis der Millionäre zählen. Als Gewinner des SKL Millionen-Events im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 können sich beide noch ganz genau an das Event, das Finale und den Gewinnmoment erinnern. Für Familienvater Denny Wanner aus der Nähe von Stuttgart begann das Millionenglück im Herbst 2021 in Dresden. Als einer der 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die aus allen SKL-Losbesitzerinnen und Losbesitzern der laufenden Lotterie ausgelost wurden, hatte er die unglaubliche Chance von 1 zu 20 auf den Millionengewinn. Als am Ende die finale Lostrommel eine gerade Zahl ausloste und ihn zum Millionär machte, dachte er zuerst an seine Frau zuhause. „Ich hatte meiner Frau im Laufe des Tages geschrieben, dass ich ausgeschieden sei. Wir haben einen kleinen Sohn, der sie schon oft genug wachhält, da wollte ich nicht auch noch mit der Aufregung und dem „was wäre wenn“ für weitere schlaflose Nächte sorgen“. Den Gewinnerscheck über 1.000.000 Euro versteckte er in seiner Reisetasche, die seine Frau nach der Rückkehr überrascht auspackte.

Auch der neueste Millionär wollte seinen Lieben daheim das Bangen und Warten ersparen. Detlef Gatschke aus der Nähe von Berlin schickte im Laufe des Events im Frühjahr diesen Jahres ein Foto von sich mit einem Scheck über 3.000 Euro an seine Freundin. Nach dem krönenden Finale, aus dem er als der große Gewinner hervorging, wurde diese dann mit einem Videoanruf vom glücklichen Neu-Millionär und dem Quizmaster Jörg Pilawa überrascht, der während des Events den Kandidatinnen und Kandidaten zur Seite stand. Dabei erwischte er seine Freundin auf dem Heimweg von der Arbeit am Bahnsteig. Trotz schlechter Internetverbindung konnte sie die Gewinnsumme auf dem wirklichen Scheck entziffern und musste sich am Bahnsteig erstmal sammeln. „Das Timing war natürlich genial. Da klingelt das Telefon und Jörg Pilawa erzählt, dass ich jetzt Millionär bin. Das hätte ich mir auch nicht geglaubt, wenn ich sie gewesen wäre,“ schwelgt Gatschke in Erinnerungen.

SKL-Lotterie: Und was ändert sich, wenn das Geld dann erstmal gewonnen ist?

Für die vier Gewinnerinnen und Gewinner Vekic, Hunger, Gatschke und Wanner hat sich seit dem großen Geldsegen so manches geändert. „Aber gerade im Kopf habe ich die Veränderung gemerkt,“ weiß Detlef Gatschke. „Ich kann mir meine Zeit jetzt anders einteilen. Ich weiß, dass, auch wenn ich morgen nicht zur Arbeit gehen würde, ich kein Problem auf meinem Konto haben würde.“ Mit dem Arbeiten aufzuhören, kommt für den frischgebackenen Millionär jedoch keineswegs in Frage. Sein Beruf als Elektriker mache ihm Spaß und bis zur Rente sei es auch nicht mehr allzu weit. Für Denny Wanner bedeutet der Millionengewinn vor allem Sicherheit. Sowohl für sich, als auch für seinen zweijährigen Sohn. „Ich muss mir einfach keine Sorgen mehr machen. Egal, wie kalt der Winter wird oder was mit meinem Geschäft passiert. Wenn mein Sohn später studieren möchte oder eine Ausbildung startet, kann ich ihn unterstützen. Darüber freue ich mich.“ Für die beiden Gewinnerinnen der 5-Millionen-SKL-Show ist schon etwas Zeit seit ihrem Gewinn vergangen, ihre Perspektive auf den Gewinn hat sich in der Zeit verändert. „Zu Beginn wollte ich unbedingt weiterarbeiten,“ berichtet Vesna Vekic. „Mein Laden gehörte einfach zu mir und meinem Leben dazu. Als ich dann bei Höchsttemperaturen im Laden stand und mitbekommen habe, wie meine Freundinnen an den See gefahren sind, habe ich mich gefragt „Vesna, warum tust du dir das weiter an?“ Also habe ich entschieden, mein Geschäft abzugeben und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Bereut habe ich es nie.“

Petra Hunger hat sich mit ihrem Gewinn einen Lebenstraum erfüllt: „Mit dem Startkapital konnte ich endlich meinen Traum vom eigenen Modelabel finanzieren. Darin gehe ich voll auf und ich kann mir seither nichts Schöneres vorstellen, als täglich das zu machen, was mir Freude bereitet“. Bis zur Rente weiterarbeiten oder doch schon früher aufhören? Das Geld akribisch zusammenhalten oder das Leben ab sofort in vollen Zügen genießen? Um alle Fragen rund um den Gewinn mit genau den Menschen besprechen zu können, die es genau so erlebt haben wie sie selbst, initiierte Vesna Vekic 2005 die womöglich außergewöhnlichste Selbsthilfegruppe Deutschlands, den SKL-Millionärsclub. Bisher gehören ihm 40 Glückspilze aus den öffentlichen Ziehungen der SKL-Lotterie an. Neben der Klärung der klassischen Fragen nach den ersten Anschaffungen, die auch bei den vier Millionärinnen und Millionären sehr unterschiedlich ausgefallen sind, haben sich innerhalb des Millionärsclubs langjährige Freundschaften entwickelt.

Einmal im Jahr trifft sich die außergewöhnliche Millionen-Truppe, um gemeinsam die neuen Gewinnerinnen und Gewinner willkommen zu heißen. In diesem Jahr dufte sich Detlef Gatschke über die Aufnahme in den Club freuen und wurde von den restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in München herzlichst im Empfang genommen. Als der neueste Millionär in der Runde durfte Gatschke der bayrischen Hauptstadt gemäß das gemeinsame Treffen mit einem Fassanstich einläuten. Sein Titel bleibt ihm jedoch nicht lange erhalten, denn die Kandidatinnen und Kandidaten für das nächste SKL Millionen-Event wurden bereits gezogen. Im Herbst wird dann erneut die öffentliche Lostrommel angeworfen und der SKL-Millionärsclub darf sich über ein neues Mitglied freuen.