„Für mehr Flexibilität“: Sky-Abo wird teurer – doch nicht alle Kunden sind betroffen

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Der Streamingdienst Sky erhöht seine Preise. Bis zu zehn Euro mehr könnten einige Kunden bald zahlen müssen. Für Neukunden soll sich jedoch vorläufig nichts ändern.

München - Immer mehr Streamingdienste und Videoplattformen erhöhten zuletzt ihre Preise. DAZN-Kunden müssen jetzt das Doppelte zahlen, Amazon-Prime-Kunden teilweise bis zu zwanzig Euro mehr. Nun müssen auch Sky-Kunden tiefer in die Tasche greifen. Nur Neukunden sind wohl nicht betroffen.

Sky-Abo wird teurer: Medienunternehmen erhöht die Preise

Auf Sky-Bestandskunden kommt bald eine Preiserhöhung zu. Schon in den vergangenen Tagen informiert das Medienunternehmen seine Kunden über die bevorstehende Änderung – bis ins zweite Quartal 2023 hinein sollen die Briefe noch verschickt werden.

Nicht alle Nutzer sind allerdings von der Preiserhöhung betroffen: Gegenüber DWDL teilte der Sender mit, dass sich nur für Bestandskunden, deren anfänglicher Ein-Jahres-Vertrag ausläuft, Neuerungen einstellen werden. Im Durchschnitt solle die Erhöhung weniger als fünf Euro im Monat betragen. Je nach Paket könne die Erhöhung aber zwischen einem und 9,99 Euro liegen. Knapp 10 Euro mehr müssten aber nur fünf Prozent der Sky-Nutzer zahlen, so ein Sprecher.

Sky verspricht mehr Flexibilität für „viele“ Kunden

Die Preissteigerung hänge zudem davon ab, welche Rabatte die Kunden bisher nutzten und welches Paket gebucht wurde. In jedem Fall solle sie aber erst nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit greifen. Konkrete Aussagen, auf die Frage, welches Paket wie viel Euro teurer wird, will Sky bislang nicht treffen. Seitens des Unternehmens heißt es lediglich: „Wir werden die Kunden, auf die sich das auswirkt, rechtzeitig und transparent darüber informieren, was die Preisanpassung für ihre individuellen Vertragskonditionen bedeutet.“

Sky erhöht seine Preise für Bestandskunden © imago/Andrea Staccioli

Im Gegenzug für die Erhöhung verspricht Sky „vielen“ seiner Kunden mehr Flexibilität, da diese Kunden „eine neue, monatliche Kündigungsoption erhalten.“ Bei den Kunden werden die neuen Vertragskonditionen wohl kaum für Begeisterung sorgen. „Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind“, so ein Sky-Sprecher, „deshalb versuchen wir, die Preise so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig die Inhalte, die unsere Kunden lieben, sowie die Flexibilität bei der Wahl des richtigen Pakets anzubieten.“

„Innovative Produkte“: Sky-Sprecher rechtfertigt Preiserhöhung

Für Neukunden, die zum ersten Mal ein Sky-Abo abschließen, soll sich zunächst nichts ändern. Wer sich jetzt aber für einen einjährigen Sky-Vertrag entscheidet, soll nach Ablauf der ersten zwölf Monate auch die neuen, teureren Preise zahlen. Der Vertrag wird nach Ende der Mindestvertragslaufzeit dann aber monatlich kündbar sein – seit Frühjahr 2022 ist die Option zur monatlichen Kündigung gesetzlich vorgeschrieben.

Als Grund für die anstehende Preiserhöhung gibt Sky an: „Wir investieren in innovative Produkte, Dienstleistungen sowie hochwertige Programminhalte. Um die dadurch gestiegenen Kosten für Programmlizenzen und technische Infrastruktur Rechnung zu tragen, passen wir unsere Preise an“, so ein Sprecher gegenüber DWDL. Das Fußball-Angebot von Sky ist zuletzt immer weiter geschrumpft. Die Umsätze stimmen nicht mehr – der Mutterkonzern Comcast prüft jetzt wohl einen Verkauf. (mlh)