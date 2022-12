Der Turbo fürs Smartphone: So machen Sie Ihr Handy wieder flott

Von: Stella Henrich

Das Smartphone ist mal wieder im Schneckentempo unterwegs. Schuld daran können zu viele offene Apps sein. Wer jetzt auf seinem Handy richtig aufräumt, gewinnt deutlich an Schnelligkeit.

München ‒ Am liebsten würde man hin und wieder sein Smartphone in den Müll schmeißen. Es lahmt, der Akku ist schwach – noch nicht einmal eine kurze Nachricht lässt sich rasch über einen Messenger versenden. Das einzige, was eben noch funktioniert: Das Gerät klingelt. Am anderen Ende der Leitung meldet sich jedoch kein Mensch. Ja, man möchte am liebsten brüllen vor Wut. Doch das nützt bekanntermaßen recht wenig bis gar nicht, wenn die Technik nicht rund läuft.

Dabei können ein paar Handgriffe die Leistung des Handys rasch wieder verbessern. Laut dem Online-Portal von Focus sorgen vor allem Apps von Facebook für enormen Geschwindigkeitsverlust auf vielen Handy-Geräten. Am besten ist es deshalb, einige dieser Apps – wie beispielsweise WhatsApp oder Instagram, auszusortieren. Auch viele der auf dem Gerät gespeicherten Anwendungen laufen alle gleichzeitig im Hintergrund und drosseln so die Geschwindigkeit des mobilen Geräts. Am geschicktesten, der Nutzer verschafft sich rasch einen Überblick über die laufenden Anwendungen in den Einstellungen seines Smartphones und schließt dann jeden Prozess einzeln auf dem Gerät ab. Dabei lassen sich auch echte Speicherfresser ausfindig machen. Empfehlenswert ist es von daher, überflüssige Apps regelmäßig auszumisten und „nur die wirklich viel genutzten Exemplare zu behalten“, lautet ein Tipp bei Inside-Digital. Vorinstallierte Apps können allerdings meistens nicht von einem langsamen Smartphone entfernt werden. Sondern lassen sich nur auf „Werkszustand zurücksetzen“.

Viele Apps machen Handys langsamer. Nutzer sollten hin und wieder einige davon aussortieren. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/imago

Der Turbo fürs Smartphone – oft hilft schon aufräumen, Cache leeren und automatisches Synchronisieren ausschalten

Auch auf dem Handy gespeicherter Content wie Fotos, Dateien, Videos oder Dokumente verringern die Geschwindigkeit. Da hilft nur aufräumen – wie löschen, verschieben und auf wichtige Daten auf andere Geräte kopieren. Jetzt noch schnell den Cache des gesamten Zwischenspeichers im Menüpunkt „Speicher“ leeren und schon läuft das Handy wieder flotter.

Was tun, wenn das Telefon nicht klingelt?

Prüfen, ob das Netz vorhanden ist Handy neu starten Eingeschaltete Rufumleitung deaktivieren Sicherstellen, dass die Weiterleitung zur Mailbox richtig funktioniert Probieren, ob das Handy mit einer anderen SIM-Karte funktioniert Nichts davon hat geholfen? Halten Sie den Power-Home-Button und den Volume-Up-Button gleichzeitig gedrückt, bis Sie im Recovery-Modus sind. Navigieren Sie mit der Lauter- und Leisetaste zum Punkt „Wipe Cache Partition“ und bestätigen Sie das mit dem Power-Button. Starten Sie danach Ihr Gerät neu.

Wem das immer noch nicht schnell genug ist, sollte ein paar Widgets vom Display verbannen und auf Live-Hintergründe oder Animationen verzichten. Wichtig ist auch, dass das Gerät immer auf dem aktuellen Stand ist. Denn die Hersteller legen viel Wert auf Fehlerbehebung und Bugs, was die Leistung des Geräts auch meist verbessert. Außerdem kann über das Ausschalten der Option „automatisches Synchronisieren“ nicht nur die Akku-Leistung des Handys, sondern auch die Schnelligkeit des mobilen Geräts in Windeseile verbessert werden. Der vermeintliche Wutausbruch hätte dem Nutzer also nicht viel genutzt. Bei Problemen mit der Technik muss der Nutzer eben immer zuversichtlich bleiben.