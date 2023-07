So fotografieren Sie echt smart: Sieben Tipps für gelungene Urlaubsbilder mit dem Smartphone

Von: Jörg Heinrich

Viele Urlauber wollen ihren Sommerurlaub mit gelungenen Bildern festhalten. (Symbolbild) © Novellimage/IMAGO

Spannende Erinnerungen an den schönen Sommerurlaub - mit dem Smartphone sind sie schnell im Bild eingefangen. Mit einigen Tipps werden diese Bilder besonders gelungen.

München - Entspannen, Spaß haben - und fotografieren. Das sind die Vorsätze der meisten Deutschen für den Sommerurlaub. 93 Prozent halten die schönsten Wochen des Jahres auf Bildern fest. Das hat eine Umfrage des Foto-Dienstleisters Cewe ergeben. Und die allermeisten benutzen dafür ihr Smartphone. Ippen.Media verrät die besten Tipps, wie Handy-Fotos diesen Sommer noch schöner werden.

Smarte Urlaubsbilder mit dem Smartphone: Darauf sollten Sie achten

Üben: Smartphones bieten mittlerweile (fast) alle Funktionen klassischer Kameras - und damit auch deren Möglichkeiten. Es lohnt sich, die Foto-App vor dem Urlaub genau auszuprobieren und mit Belichtung, Blickwinkeln und verschiedenen Aufnahme-Modi zu experimentieren. In den Menüs verstecken sich erstaunliche Fähigkeiten.

Saubermachen: Die Objektive auf der Rückseite von Smartphones sind durch keinen Deckel geschützt. Wenn sie immer mit den Linsen nach unten hingelegt werden, verschmutzen sie mit der Zeit - von Fingerabdrücken gar nicht zu reden. Einfacher Tipp: Linsen mit einem weichen Tuch sauber machen!

Fotografieren mit dem Smartphone: Das gewünschte Motiv ist nicht automatisch im Fokus

Fokus und Belichtung: Nicht bei jeder Aufnahme liegen der Fokus und die Schärfe automatisch auf dem gewünschten Motiv. Der Trick: Mit dem Finger auf dem Bildschirm aufs Motiv tippen, zum Beispiel auf ein Kindergesicht - und schon wird es scharf. Wenn Bilder zu hell oder zu dunkel sind, lässt sich die Belichtung in der App steuern. Meist gibt es dafür eine Skala mit dem Ausgangswert 0,0. Drauftippen, und die Helligkeit lässt sich einstellen. Wer ein Motiv per Tipp fokussiert, kann den Finger dabei nach oben oder unten ziehen und so die Belichtung regeln. Viele Handys bieten einen speziellen Porträtmodus, bei dem der Hintergrund hübsch weichgezeichnet ist.

Finger weg von digitalen Zoom: Bei Handys mit mehreren Linsen wird meistens angezeigt, welche Werte der optische Zoom bietet - zum Beispiel beim iPhone 14 Pro 0,5x, 1x, 2x oder 3x. Wer darüber hinaus vergrößert, aktiviert den digitalen Zoom, der Bilder per Software aufbläst und der fast immer scheußliche Ergebnisse liefert. Auf dem Handy-Bildschirm sehen diese Fotos meist noch einigermaßen brauchbar aus. Am Computer oder ausgedruckt folgt dann das böse Erwachen. Der optische Zoom ist also das sinnvolle Limit. Ansonsten gilt: Zu Fuß näher ran ans Motiv - oder beim iPhone-Beispiel die 3x-Fotos am Computer beschneiden, damit das Motiv in den Blickpunkt rückt. Die meisten Smartphone-Bilder sind dafür heute groß genug.

Für gelungene Urlaubsbilder: Grelles Licht um den Mittag vermeiden

Das perfekte Format: Trotz des Smartphone-Trends zum Hochformat sorgt das klassische Querformat meist für die schönsten Bilder. Das eigentliche Motiv sollte dabei im linken oder rechten Drittel des Fotos zu sehen sein, der Rest bleibt quasi „leer“. Fotoprofis sprechen dabei von der „Drittel-Regel“.

HDR aktivieren: Fast jede Kamera bietet den HDR-Modus („High Dynamic Range“), mit dem Fotos kontraststärker und lebendiger werden. Denn er kombiniert mehrere Belichtungen so, dass das optimale Bild daraus wird. Das Aktivieren in den Kamera-Einstellungen ist gerade bei viel Sonne im Sommer unbedingt zu empfehlen.

Das richtige Licht: Dass Fotos in den Morgen- und Abendstunden am schönsten werden, ist eine alte Fotografen-Weisheit. Das grelle Licht rund um den Mittag sollte deshalb vermieden werden. Es lohnt sich, auch tagsüber den Blitz auszuprobieren, weil er das Licht für manche Bilder deutlich verbessern kann. Bei dunklen Szenen ruiniert der Blitz dagegen die meisten Fotos durch zu grelles Licht. Dann lieber ohne Blitz fotografieren und die Bilder später am Computer behutsam aufhellen.

Die besten Foto-Handys

In den meisten Ranglisten für die besten Smartphone-Kameras 2023 liegen die üblichen (und teuren) Verdächtigen vorne: Samsung Galaxy S23 (ab 690 Euro), iPhone 14 Pro (ab 1050 Euro) oder das exzellente China-Handy Xiaomi 13 Ultra mit Leica-Technik für 1500 Euro. Aber so viel Geld muss es gar nicht sein. Die Pixel-Handys von Google fotografieren dank guter Hardware und dank cleverer Software-Tricks mit Künstlicher Intelligenz alle exzellent. In der oberen Mittelklasse ist das aktuelle Pixel 7a für 475 Euro eine sehr gute Wahl. Den Vorgänger Pixel 6a gibt es schon um die 340 Euro. Preistipp bei Warentest ist das Xiaomi Redmi Note 11S, das nur rund 180 Euro kostet, dessen Kamera sich aber trotzdem die Note 2,6 verdient.

Die besten Foto-Apps

Die meisten Nutzer fotografieren und filmen aus Bequemlichkeit einfach mit der App, die bereits auf ihrem iPhone oder Android-Handy vorinstalliert ist. Doch diese „Werks-Programme“ von Apple, Samsung oder Google liefern meist gar nicht die bestmöglichen Ergebnisse. Wer ambitioniert fotografieren und seine kreativen Ideen umsetzen will, holt mit einer speziellen Kamera-App und ihren vielen Einstellmöglichkeiten das Optimum aus der Hardware raus. Top fürs iPhone sind Obscura 3, ProCam 8 oder Halide Mark II. Für bessere Android-Bilder sorgen Google Kamera, Camera Zoom FX Premium oder Photoshop Camera. Die meisten davon kosten wenige Euro, lohnen sich aber. Top zum späteren Bearbeiten mit iOS oder Android ist der Lightroom Photo & Video Editor.