Verzicht auf Papier-Kassenbon: Rewe plant große Änderung

Von: Robin Dittrich

Rewe geht den nächsten Schritt beim Papier-Sparen. Auch Kassenbons soll es künftig digital geben. Das ist jedoch nicht bei allen Einkäufen möglich.

München – Nutzer des Payback-Programms konnten nach ihren Einkäufen bei Rewe den Kassenbon auf ihrem Smartphone abrufen. Das soll zukünftig auch für alle Nutzer der Rewe-App möglich sein – so können Kilometer an Papier eingespart werden.

Rewe setzt zukünftig auf elektronische Bons auf dem Smartphone

Aktuell können bei Rewe noch Payback-Punkte gesammelt werden. Für jeden ausgegebenen Euro steigt die Punktzahl, in der Folge können diese Punkte für Prämien ausgegeben werden. Ende 2024 laufen die Verträge zwischen Rewe und Payback jedoch aus, Payback schließt sich dann Edeka an. Spätestens ab dem 1. Januar 2025 will Rewe auf sein eigenes Punktesystem setzen. Payback-Kunden können jedoch nicht nur Punkte sammeln, sondern auch einen digitalen Kassenbon an Stelle eines Papier-Bons erhalten. Das Sammeln von Punkten für den Supermarkt ist auch mit der Rewe-App möglich.

Über die Rewe-App können Kassenbons zukünftig erhalten werden – das spart Kilometer an Papier. © Rüdiger Wölk/Imago (Symbolbild)

Wie Rewe in einer Pressemitteilung schreibt, können sich ab sofort alle Kunden mit nur einem Klick für den digitalen Kassenbon in der Rewe-App anmelden. Um den elektronischen Bon zu erhalten, müssen sich Nutzer in der Rewe-App unter „Meine Einkäufe“ registrieren. Wie der Supermarkt-Riese vorrechnet, könnten jährlich 47.000 Kilometer Bonpapier gespart werden, wenn nur zehn Prozent aller Kunden zukünftig eBons statt Papierbons erhalten.

Rewe führt elektronsichen Bon für alle ein – andere Supermärkte waren Vorreiter

Die an die App gesendeten Bons sollen für bis zu drei Jahre einsehbar sein. Rewe ging es laut Mitteilung gegen den Strich, dass bei jedem Einkauf ein Bon gedruckt werden musste. So schreibt es die Pflicht zur Belegausgabe seit dem 1. Januar 2020 vor. „Die Papiermenge, die im Handel ausgedruckt werden muss und oft direkt weggeworfen wird, ist seitdem gestiegen“, schreibt Rewe dazu. Seit dem 1. Juli 2023 verzichtet Rewe zusätzlich auf ein Prospekt aus Papier – dieses ist nur noch online erhältlich.

Nicht für alle Einkäufe kann Rewe einen elektronischen Bon anbieten. Für Ware, die an der Kasse gewogen wird, ist die Ausgabe eines Papierbons rechtlich zwingend erforderlich. Anders als bei der Umstellung auf den elektronischen Prospekt ist Rewe beim eBon kein Vorreiter. Die Supermärkte und Discounter Lidl, Kaufland und Edeka setzen schon länger auf einen elektronischen Bon. (rd)