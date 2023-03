Snickers und Mars zu teuer: Edeka streicht 450 US-Produkte aus dem Sortiment

Von: Robin Dittrich

Bei der Supermarktkette Edeka gibt es einen erneuten Preis-Streit. Beliebte Schokoriegel wie Snickers und Mars wurden deshalb aus dem Sortiment genommen.

München – Erst im Jahr 2022 befand sich die Supermarktkette Edeka im Preis-Streit mit Coca-Cola. Jetzt legt sich Edeka mit dem nächsten Lebensmittel-Riesen an: dem Mars-Konzern. Verbraucher suchen deshalb aktuell vergeblich nach beliebten Schokoriegeln in den Edeka-Regalen.

Preis-Streit mit Mars – Edeka streicht beliebte Schokoriegel aus dem Sortiment

Die Supermarktkette Edeka ist für ihre Preis-Streitigkeiten bekannt. Im Jahr 2022 legte sich Edeka mit Coca-Cola an, weil dessen geforderter Einkaufspreis zu hoch war. Edeka setzte sich letztendlich durch: Der Brausehersteller musste liefern. Jetzt hat sich Edeka ein weiteres namhaftes Unternehmen zum Gegner gemacht: den Mars-Konzern. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, will Edeka auch hier die höheren Preise nicht akzeptieren. Das neue Ziel: Die Mars Produkte durch Marken und Eigenmarken ersetzen.

Die Regale bei Edeka sind teilweise leer – dort standen vor kurzem noch Produkte des Mars-Konzerns. © Anna Schlichting/Imago (Symbolbild)

Die Preiserhöhungen des Mars-Konzerns sollen laut der Lebensmittelzeitung im zweistelligen Prozentbereich liegen. Seit über einem halben Jahr befinden sich Edeka und Mars demnach schon im Preis-Streit. Aus diesem Grund sind die Schokoriegel-Regale in vielen Edeka-Filialen mittlerweile frei von Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix und Co. Doch nicht nur Schokoriegel sind betroffen: Insgesamt sollen 450 Mars-Produkte zukünftig aus den Regalen verbannt werden.

Diese Mars-Produkte werden bald durch Eigenmarken ersetzt

Neben den bekannten Schokoriegeln stellt der Mars-Konzern unter anderem Tiernahrung her. Dazu gehören die Marken Cesar, Chappi und Whiskas. Auch diese Produkte sollen zukünftig nicht mehr bei Edeka angeboten werden. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, sollen die Verkäufe von Tiernahrung rund 700 Millionen des Umsatzes von Mars in Deutschland ausmachen. Insgesamt setzt Mars mit seinen 450 Produkten bei Edeka mehr als 300 Millionen Euro um. Dass sich Mars und Edeka noch einmal einigen, scheint aktuell nicht in Sicht zu sein: „Die aktuellen erheblichen Preisforderungen des Herstellers Mars sind aus unserer Sicht sachlich nicht begründet“, sagte ein Edeka-Sprecher der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.