So klappt der Antrag auf Pflegehilfsmittel – wer fällt die Entscheidung?

Von: Robin Dittrich

Pflegebedürftige Menschen können Pflegehilfsmittel beantragen. Die Entscheidung darüber fällt die Pflegekasse – so funktioniert der Antrag.

Hamburg – Einige Verbraucher in Deutschland werden in ihrem Leben pflegebedürftig. Das betrifft insbesondere Rentner in hohem Alter. Wer dann zu Hause gepflegt wird, kann einen Anspruch auf Pflegehilfsmittel haben. Die können auf Antrag erhalten werden – so läuft die Entscheidung. Darüber berichtet nun 24hamburg.de.

Betroffene: Pflegebedürftige Thema: Häusliche Pflege Möglichkeit: Anspruch auf Pflegehilfsmittel Bezahlung von: Pflegekasse

So funktioniert der Antrag auf Pflegehilfsmittel

Pflegehilfsmittel können in Deutschland von pflegebedürftigen Personen beantragt werden. Benötigt wird dazu ein Antrag bei der Pflegekasse. Diese bestellt einen Gutachter zum Antragsteller, der die Pflegebedürftigkeit feststellen soll. Der Antrag auf Pflegehilfsmittel ist schnell gestellt – von der Verbraucherzentrale gibt es sogar einen Musterbrief dafür. Kann der Antrag nicht mehr selbst gestellt werden, hat eine bevollmächtigte Person das Recht zur Beantragung. Bei Pflegebedürftigkeit besteht teils auch Anspruch auf „Hilfe zur Pflege.“

Pflegebedürftige Personen in Deutschland können einen Anspruch auf Pflegehilfsmittel haben – so klappt der Antrag. © Imago (Symbolbild)

Wichtig für einen erfolgreichen Antrag auf Pflegehilfsmittel ist der Gegenstand sowie der Grund, wieso dieser benötigt wird. Ein von der Pflegekasse beauftragter Gutachter kann dann feststellen, ob das beantragte Hilfsmittel notwendig ist. Wurde in einem vorherigen Gutachten schon ein Pflegegrad festgestellt, muss nicht noch mal ein Gutachter beauftragt werden. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, kann die Empfehlung einer Pflegekraft zusammen mit dem Antrag hilfreich sein. Die Notwendigkeit der Versorgung mit dem Pflegehilfsmittel wird dann vermutet.

Die Entscheidung auf Pflegehilfsmittel wird von der Pflegekasse gefällt

Voraussetzung für eine erfolgreiche Empfehlung der Pflegekraft ist, dass diese bei dem Antragsteller Pflegeleistungen erbringt und diese beraten hat. Auch darf die Empfehlung nicht älter als zwei Wochen alt sein. Handelt es sich bei dem beantragten Pflegehilfsmittel um eins, das auch als Hilfsmittel bei Krankheit oder Behinderung benötigt wird, kann die Krankenkasse statt der Pflegekasse zuständig sein. Verbraucher können den Antrag auf Pflegehilfsmittel bei der Krankenkasse oder Pflegekasse stellen – diese sprechen die Zuständigkeit untereinander ab.

Die Fristen zur Entscheidung auf Pflegehilfsmittel sind gesetzlich festgelegt: Die Pflegekasse hat nach Antragseingang nur drei Wochen Zeit, um diesen zu beantworten und entscheiden. Wird die Stellungnahme eines medizinischen Dienstes eingeholt, hat die Pflegekasse fünf Wochen Zeit. Nach erfolgreichem Antrag wird die versicherte Person mit dem Hilfsmittel versorgt. Bei besonders teuren Hilfsmittel, wie Liften für das Haus, kann dieses auch geliehen werden. In der Regel müssen Antragsteller zu den Pflegehilfsmitteln zehn Prozent dazuzahlen, aber maximal 25 Euro je Hilfsmittel.