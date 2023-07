„Das ist für mich kein Kaffee!“ – ZDF-Doku zeigt: So trickst Starbucks seine Kunden aus

Die Kaffeehauskette Starbucks lockt mit vielen Angeboten. Doch nicht überall, wo Kaffee draufsteht, ist auch Kaffee drin. Das ZDF warf einen Blick hinter die Kulissen.

Mainz/Seattle – Weltweit mehr als 30.000 Filialen, über 160 Starbucks davon allein in Deutschland: Spätestens seit Gründung der Kaffeehauskette Starbucks in Seattle in den 1970er-Jahren befinden sich Caffé Latte, Frappuccino & Co. weltweit auf dem Siegeszug. Zwar ist Starbucks in Deutschland noch lange nicht so präsent wie in den USA – allein in Manhattan betreibt der Kaffeeriese mehr als 240 Stores – dennoch ist Starbucks auch in Deutschland für viele schlicht nicht mehr wegzudenken.

Das ZDF hat jetzt mit seinem Format „ZDFbesseresser“ unter dem Titel „Die Wahrheit über Starbucks“ einen Blick hinter die Kulissen des Kaffeehauses geworfen. Dabei ist herausgekommen: So viel Kaffee ist in manchen Getränken bei Starbucks gar nicht drin – jedenfalls weniger, als zu vermuten wäre.

Doku „ZDFbesseresser“ wirft Blick hinter die Kulissen von Starbucks: „Das ist für mich kein Kaffee“

Begonnen hat bei Starbucks alles im Seattle der 1970er Jahre mit der Bohne, als die Studienfreunde Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker im Hafen das Kaffee-, Tee- und Gewürzgeschäft „Starbucks Coffee, Tea and Spice“ eröffneten. Ursprünglich gegründet, um Kaffeebohnen zu verkaufen, gelang CEO Howard Schultz nach der Übernahme in den 1980er-Jahre mit Starbucks der Umbau zum Kaffeehaus. Mit riesigem Erfolg: Der Coffee to go wurde geboren. Inzwischen kommt kaum ein Großstadtmensch in Deutschland auf dem Weg zur Arbeit durch die Stadt, ohne nicht an einem der Starbucks-Stores vorbeizumüssen.

Unternehmen: Starbucks Corp. Mitarbeiter (weltweit): ca. 350.000 Umsatz: 29 Milliarden US-Dollar (Stand: 2021) Filialen (weltweit): ca. 30.000, davon mehr als 160 in Deutschland Gründung: 31. März 1971 in Seattle Quelle: ZDF

Auch heute noch bietet das Kaffeehaus seine gerösteten Kaffeebohnen an, wenngleich das Hauptaugenmerk inzwischen auf dem Verkauf der Getränke liegt. Doch in der Doku von „ZDFbesseresser: Die Wahrheit über Starbucks“ kam ans Licht: Die Qualität dieser Bohnen ist alles andere als gut. Im Test in der ZDF-Doku jedenfalls belegten die Bohnen von Starbucks den letzten Platz, weit hinter – zum Teil wesentlich günstigeren – Produkten anderer Markenhersteller wie Tchibo, Coffee Fellows oder Segafredo.

Kaffeexperte und Röstmeister Erik Brockholz aus der Nähe von Hamburg, der für die Doku von allen vier Herstellern Röstungen untersuchte, fällt für die Bohnen von Starbucks ein vernichtendes Urteil: Ölig und extrem heiß geröstete Bohnen verfallen fast zur Asche. Dem Experten fehlen die Worte. Und auch im Geschmack aufgegossen als Kaffee können die Bohnen von Starbucks den Röstmeister nicht überzeugen. Das vernichtende Urteil von Kaffeeexperte Erik Brockholz: „Das ist für mich kein Kaffee!“

„Viel Kaffee ist da nicht drin“ – ZDF-Doku zeigt: So trickst Starbucks seine Kunden aus

Doch wie viel Kaffee ist eigentlich in den Getränken von Starbucks wirklich drin? Bei den ZDFbesseressern hat Koch Sebastian Lege den Klassiker Frappuccino in seine Einzelteile zerlegt. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist nicht etwa Kaffee, sondern lediglich Kaffeearoma. Neben jeder Menge Zucker, Wasser und Mittelchen zur Haltbarkeit ist das der Hauptbestandteil der sogenannten Basen, die fertig in die Starbucks-Stores geliefert werden und aus denen die Frappuccinos gemacht werden.

Aus einem Liter dieser Basen können bis zu 25 Frappuccinos hergestellt werden. In der Zubereitung der Frappuccinos in der Doku ist dann auch ersichtlich, dass das Getränk mit einem winzigen Schluck Kaffee befüllt wird – der Rest ist Aroma. Das wenig schmeichelhafte Urteil von Experte Sebastian Lege: „Viel Kaffee ist da nicht drin!“

ZDF-Doku wirft Blick hinter die Kulissen von Starbucks: Miese Arbeitsbedingungen, keine Gewerkschaft

Auch den Arbeitsbedingungen bei Starbucks wird in der Doku im ZDF auf den Grund gegangen. Hier ist das Urteil ebenfalls mangelhaft – vor allem für das Geschäft in den USA. Stress, zu wenig Mitarbeiter, schwierige Bestellungen und eine geringe Bezahlung sind nur die kleinsten Probleme der Mitarbeiter. Eine echte Mitarbeitervertretung, in Form von Gewerkschaften etwa, unterbindet das Management mit aller Macht, wie CEO Howard Schultz in einem Interview mit der New York Times auch freimütig zugab.

Auf die Frage eines Reporters „Können Sie sich vorstellen, Gewerkschaften anzuerkennen?“, antwortete Schultz mit einem knappen, aber auch genauso klaren: „No!“

„ZDFbesseresser“: Eigenes Siegel für fairgehandelten Kaffee hebelt Qualitätsstandards bei Starbucks aus

Dass der Starbucks-Kaffee laut Experten nicht wirklich gut ist und die Mitarbeiter nicht nach besten Bedingungen beschäftigt werden, ist nur die Spitze des Eisberges, wie die ZDF-Doku angibt. Eigentlich hatte sich Starbucks im Jahr 2000 dem Fairtrade-Siegel verschrieben, das sicherstellt, dass der Kaffee auch unter fairen Bedingungen angebaut und gehandelt wird. Die wichtigsten Kriterien dabei: Keine Kinderarbeit und keine Ausbeutung von Menschen.

Inzwischen hat Starbucks aber sein eigenes Siegel gegründet und fährt laut der ZDF-Doku die Zusammenarbeit mit Bauern, die ihren Kaffee nach den Vorgaben des Fairtrade-Siegels anbauen, extrem zurück. Unter dem Label „C.A.F.E. Practices“ zertifiziert sich Starbucks quasi selber. Nach Meinung von Experten habe dieses Siegel aber wenig Aussagekraft, da laut den eigenen Qualitäts-Kriterien lediglich Kinderarbeit ausgeschlossen wird. Auf Nachfrage äußerte sich der Konzern nicht dazu. (jon)