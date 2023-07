Urlaub mit dem Wohnmobil: So wird der Trip für Einsteiger zum Erfolg

Von: Robin Dittrich

Teilen

In den Sommermonaten sind viele Verbraucher mit einem Wohnmobil unterwegs. Mit einigen hilfreichen Tipps können Einsteiger den Urlaub genießen.

München – In vielen Bundesländern gingen die Sommerferien bereits los, Bayern ist mit dem 31. Juli 2023 als Letztes dran. Familien, die einen Urlaub mit Wohnmobil planen, sollten einige Tipps beachten, damit der Trip zum Erfolg wird.

Diese Tipps sollten Urlauber mit einem Wohnmobil beachten

Vor allem für Einsteiger kann der Trip mit einem Wohnmobil zur Herausforderung werden. Für Campingneulinge hat der ADAC jetzt einige Tipps zusammengestellt, „damit beim ersten Urlaub mit dem Camper nichts schiefgeht.“ Zunächst wird empfohlen, mit dem Wunsch-Gefährt erst einmal auf eine Probefahrt zu gehen, bevor direkt in den Urlaub aufgebrochen wird. „Dann stellt man schnell fest, ob einem diese Art des Reisens gefällt.“ Vor allem mit der Größe eines Wohnmobils oder Wohnwagens könnten Einsteiger überfordert sein.

Urlauber mit einem Wohnmobil sollten einige Tipps befolgen, damit der Trip zum Erfolg wird. © Kickner/Imago (Symbolbild)

Wer kein ganzes Wochenende Probefahren möchte, kann das auch schlichtweg auf einem großen Parkplatz erledigen. Womit einige Urlauber wohl nicht rechnen, ist, dass ein Wohnmobil richtig beladen werden sollte. „Schwere Gegenstände wie Wasserkästen gehören in die Staufächer nahe dem Fahrzeugboden, leichte Sachen können in den oberen Fächern verstaut werden.“ In der Zulassungsbeschränkung ist angegeben, wie schwer das Fahrzeug insgesamt sein darf – dieses Gewicht sollte nicht überschritten werden. Wer die meist 3,5 Tonnen überschreitet, riskiert ein Bußgeld.

Wie teuer ist ein Campingurlaub mit der Familie?

Neben teurer werdenden Reisen mit dem Flugzeug oder der Bahn wird auch der Urlaub mit einem Wohnmobil immer teurer. Wie der ADAC angibt, liegen die Tagesmieten für ein Wohnmobil zwischen 100 und 160 Euro pro Tag. Ebenfalls beachtet werden sollten Zusatzgebühren und -kosten für Benzin, Campingplätze und Maut. Wer Kosten sparen möchte, kann auf Stellplätzen übernachten – dort müssen in der Regel 20 Euro pro Nacht gezahlt werden. Noch günstiger ist es, in der Wildnis zu campen, das ist in vielen Ländern jedoch verboten.

Diese Tipps gibt der ADAC zur Reise mit einem Wohnmobil:

Erstmal auf Probefahrt gehen Wohnmobil richtig beladen Reisen statt rasen Lieber Campingplatz statt Wildcampen Kosten im Blick behalten

In Deutschland darf das Fahrzeug für maximal zehn Stunden zur Zwischenübernachtung in der Wildnis abgestellt werden. Zuletzt gibt der ADAC den Rat, mit einem Wohnmobil nicht zu schnell über Landstraßen und Autobahnen zu fahren. Dadurch können zusätzliche Kosten aufgrund eines geringeren Benzinverbrauchs gespart werden. Der ADAC empfiehlt, eine Strecke von 200 Kilometer pro Tag einzuplanen. Der Verbrauch bei moderatem Fahren sollte dann bei 18 bis 28 Litern Diesel pro Tag liegen.