Nächtliches Summen: So finden Sie lästige Mücken im Zimmer

Von: Vivian Werg

Im Sommer können Mücken für schlaflose Nächste sorgen – häufig, weil man sie hört, aber nicht sieht. Wie Sie die Plagegeister finden und wieder loswerden können.

Kassel – Der Sommer bringt nicht nur wärmende Temperaturen, sondern leider auch vermehrt ungebetene Gäste. Sehr zu unserem Leidwesen. Mücken-Alarm in Sommer ist ein echtes Problem. Gerade wenn die Temperaturen weiter nach oben klettern, werden wir immer häufiger im Schlafzimmer von Mücken heimgesucht. Insbesondere nachts, wenn das endlose Surren am Ohr kein Ende findet, kostet es starke Nerven, Geduld und bedauerlicherweise auch den Schlaf.

Nach einer unruhigen, schlaflosen Nacht kommt dann meist noch erschwerend hinzu, dass man am nächsten Morgen auch noch mit juckenden Mückenstichen aufwacht. Diese können allerdings mit einem einfachen Hausmittel bekämpft werden. Laut den Verbraucherportalen CHIP und myhomebook.de gibt es glücklicherweise effektive Tipps, die schnell Abhilfe schaffen und Ihren Schlaf retten können.

Im Sommer können Mücken für schlaflose Nächste sorgen (Symbolbild) © Patrick Pleul/ dpa

Ein lästiges Problem im Sommer: Mücken im Schlafzimmer

Im Sommer von Mücken im Zimmer um den Schlaf gebracht zu werden, kann auf Dauer sehr anstrengend sein. Angelockt werden sie unter anderem vom Kohlendioxidgehalt in der Luft. In unserer ausgestoßenen Atemluft ist der Gehalt an Kohlendioxid besonders hoch, weshalb Mücken so gerne ums Gesicht schwirren. Doch auch gewisse Duftstoffe und der Geruch von Schweiß ziehen Insekten an. Das hilft gegen Mücken im Schlafzimmer:

Mückengitter oder ein Moskitonetz: So gelangen Mücken erst gar nicht in das offene Schlafzimmerfenster oder in Ihre Nähe.

So gelangen Mücken erst gar nicht in das offene Schlafzimmerfenster oder in Ihre Nähe. Zimmerpflanzen aufstellen: Bestimmte Pflanzen halten Stechmücken auf Abstand. Lavendel beispielsweise riechen die Insekten gar nicht gern. Ebenso wenig mögen sie Basilikum oder Katzenminze.

Bestimmte Pflanzen halten Stechmücken auf Abstand. Lavendel beispielsweise riechen die Insekten gar nicht gern. Ebenso wenig mögen sie Basilikum oder Katzenminze. Abends duschen: Da Schweißgeruch Mücken anlockt, hilft eine Dusche am Abend. Auf duftende Duschgels und parfümierte Deos sollte allerdings besser verzichtet werden, da diese Mücken wiederum anziehen können.

Da Schweißgeruch Mücken anlockt, hilft eine Dusche am Abend. Auf duftende Duschgels und parfümierte Deos sollte allerdings besser verzichtet werden, da diese Mücken wiederum anziehen können. Duftlampen oder Kerzen: Duftlampen oder Duftkerzen mit ätherischen Ölen können Mücken fernhalten. Besonders geeignet sind Eukalyptus, Nelke, Zitrone oder Zeder.

Duftlampen oder Duftkerzen mit ätherischen Ölen können Mücken fernhalten. Besonders geeignet sind Eukalyptus, Nelke, Zitrone oder Zeder. Ventilatoren verwenden: Mücken mögen die zirkulierende Luft nicht besonders.

Mücken mögen die zirkulierende Luft nicht besonders. Quelle: myhomebook.de, CHIP.de

Mücken im Zimmer: So finden Sie die lästigen Blutsauger

Mücken suchen Zuflucht in Ihrer Wohnung, wenn es draußen ungemütlich wird. Bei den hohen Temperaturen im Sommer würden sich die Insekten zu sehr aufheizen, daher suchen sie sich gern ein schattiges Plätzchen, an dem sie sich ausruhen können, bevor sie nachts aktiv werden.

Wenn Sie sich auf die Suche nach den lästigen Mücken begeben, sollten Sie sich zuerst an den kühlen Stellen umsehen. Spalten, Löcher und Zimmerecken. Mit diesem einfachen Trick können Sie, laut myhomebook.de Mücken hervorlocken:

Benutzen Sie ein getragenes Kleidungsstück als Köder. Idealerweise ein benutztes Sportoberteil, dass nach Schweiß riecht. Legen Sie es in die Ecke des Zimmers. Wenn die Mücken es riechen, wird es sie automatisch zum Geruch ziehen.

Wenn sie dann am Abend hervorkommen, können Sie sie in einem Glas fangen und nach draußen bringen.

Wenn es um die Bekämpfung von Mücken geht, empfiehlt die World Healt Organization (WHO), mit Quellzerstörung präventiv gegen die Mücken vorzugehen. Denn Mücken würden ihre Eier insbesondere in stehende Gewässer ablegen. Daher sollten Sie stehendes Wasser in unmittelbarer Nähe möglichst vermeiden. Das verhindert die Fortpflanzung der Insekten. Denn in Deutschland vermehren sich immer stärker gefährliche Mückenarten. Ein Virologe forderte zudem die gezielte Bekämpfung von Mücken.