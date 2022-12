Sonderöffnungszeiten an Silvester: Wann haben Supermärkte geöffnet?

Von: Sarah Isele

Silvester steht auf dem Plan, das neue Jahr muss gebührend gefeiert werden. Erfahren Sie hier die Öffnungszeiten der Geschäfte, wenn Sie noch an Silvester einkaufen müssen:

Wer kennt es nicht? Die Silvesterparty ist geplant, die Freunde eingeladen, alles dem Anlass entsprechend dekoriert. Doch dann fällt auf, dass doch noch eine wichtige Zutat für das abendliche Menü fehlt oder nicht genügend Alkohol im Haus ist. Wie gut, dass die Geschäfte auch an diesem Tag noch geöffnet haben, um Last-Minute Erledigungen zu machen. Wer an diesem Tag noch Besorgungen unternehmen muss, sollte aber dennoch die Sonderöffnungszeiten kennen.

Welche Sonderöffnungszeiten die Läden und Geschäfte am Silvestertag haben, verrät HEIDELBERG24.

Der Silvestertag bringt Feierlichkeiten und besondere Ereignisse mit sich: Experten gehen von Temperaturen in Rekordwerten am letzten Tag des Jahres aus. Auch wenn viele zum Jahresende freihaben, ist Silvester, genau wie der Heilige Abend, kein gesetzlicher Feiertag. (rah)