Bräunen auf dem Balkon: Sonnenbaden kann teuer werden – hohes Bußgeld droht

Mögliche Ordnungswidrigkeit

Wenn die Sonne im Sommer ordentlich einheizt, fallen auf dem Balkon und im Garten gerne die Hüllen. Das Bräunen kann aber ganz schön teuer werden.

Bremen – Derzeit brennt die Sonne den Menschen aufs Haupt. Der „Hitzesommer dreht so richtig auf“ und kündigt einen 40-Grad-Hammer an. Niedersachsen und ganz Deutschland ächzen trotz Unwetter-Warnungen unter der Hitzewelle, da wollen viele nicht aufs Sonnenbaden ohne Kleidung verzichten. Allerdings kann das Bräunen zu Hause auf dem Balkon oder im Garten, wenn zu viel Haut gezeigt wird, zu Problemen führen.

Trotz amtlicher Warnung vor Hitze und starker Wärmebelastung wie in Bayern zeigt sich nicht jeder Nachbar unbedingt erfreut, wenn nebenan bei dem Versuch, die nahtlose Bräune zu erreichen, zu viel Freizügigkeit herrscht. Selbst wenn das berüchtigte Wetter-Phänomen „El Niño“ mit seiner Rückkehr daran vielleicht nicht ganz unschuldig ist.

Bräunen auf Balkon und im Garten: Unbekleidet Sonnenbaden ist grundsätzlich – grundsätzlich erlaubt

Während auf dem Balkon grundsätzlich einige Dinge verboten sind, müssen sich grundsätzlich Mieter erst einmal keine Gedanken machen, da sie auf ihrem Balkon oder im Garten tun und lassen können, was sie wollen – bis zu einem gewissen Maß. Das gilt auch fürs Sonnenbaden ohne Kleidung. Auch der Deutsche Mieterbund (DMB) verdeutlicht in seiner Mitteilung nochmals, dass das hüllenlose Bräunen auf dem Balkon nicht untersagt ist.

Dennoch verweist auch der DBB darauf, dass beim Bräunen ohne Kleidung Contenance bewahrt und beim hüllenlosen Sonnenbaden ebenso wie beim Grillen auf die Anwohner Rücksicht genommen werden sollte. Und auch der Vermieter hat unter Umständen ein Wörtchen mitzureden.

1.000 Euro Bußgeld droht fürs Sonnenbaden ohne Kleidung: Ordnungswidrigkeit droht Bußgeld fürs Bräunen

Wer das Sonnenbaden ohne Kleidung auf dem Balkon, Terrasse oder am Pool in seinen eigenen vier Wänden – sei es in der Mietwohnung oder im Eigenheim – zelebriert, darf sich in der Regel auch hüllenlos bräunen. Immer unter der Prämisse, dass sich niemand von Aktion gestört oder gar belästigt fühlt.

Laut eines Artikels beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kann in Einzelfällen eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, die mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 geahndet werden kann. Abseits des Sonnenbadens ohne Kleidung kann auch beim Grillen eine saftige Strafe drohen.

Bußgeld fürs Sonnenbaden auf dem Balkon: Wann eine Kündigung durch den Vermieter möglich ist

Mit einer Kündigung des Mietvertrags muss jedoch niemand rechnen, der sich beim hüllenlosen Sonnenbaden auf dem Balkon oder im Garten rekelt. In der Regel müssen Vermieter durchgehen lassen. Anders sieht es aus, wenn Bewohner eines Mehrfamilienhauses die hohen Temperaturen für ein Schäferstündchen auf dem Balkon nutzen – hier kann eine Abmahnung „wegen Störung des Hausfriedens“ drohen, informiert der DMB.

Wer sich bei der knallenden Sonne und der Hitze gar nicht erst auf seinem Balkon oder im Garten bräunen will – ob nun ohne Kleidung oder mit – kann sich mit einfachen Mitteln und Tipps gegen die „lebensbedrohliche“ Hitze an heißen Tage etwas Abkühlung verschaffen. Ein PET-Flaschen-Trick ist ein echter Geheimtipp gegen Hitze in der Wohnung, während auch das Gesundheitsministerium einige Tipps verteilt, um die Wohnung bei Hitze zu kühlen.

