Sonnenblumenöl: Leergefegte Supermarktregale - Experte nennt Alternativen

Von: Stella Henrich

Vielerorts herrscht in Supermarktregalen gähnende Leere bei Sonnenblumenöl. Dabei gibt es gute und günstige Alternativen fürs Backen, Kochen und Braten.

München ‒ Die Lebensmittelhersteller haben es dieser Tage nicht leicht. Sie sehen sich gezwungen, alternative Möglichkeiten für die Zubereitung von Speisen anstelle von Sonnenblumenöl aufzutreiben. Das flüssige Gold ist aufgrund des Ukraine-Kriegs inzwischen zur Mangelware geworden. Doch seit die Kunden verstärkt Rapsöl kaufen, wird auch dieses knapper. Soweit die schlechten Nachrichten.

Die gute Nachricht für Verbraucher ist: Es gibt gute und günstige Alternativen, die für die Gesundheit sogar besser sind als das beliebte Sonnenblumenöl. Harald Seitz, Ökotrophologe beim Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), erklärt in einem Hörfunkbeitrag des BZfE, es biete sich zum Beispiel raffiniertes Rapsöl an: Der Begriff bezeichne das Abtrennen unerwünschter Stoffe, das Öl wird gegenüber Hitze stabil und zugleich fast neutral im Geschmack. Daher eigne es sich hervorragend zum Braten, Dünsten, zum Backen oder auch als Dressing für Salate. Zugleich enthalte Rapsöl mehr Omega-3-Fettsäuren als Sonnenblumenöl und sei somit wichtig für den Stoffwechsel.

Sonnenblumenöl: Verbraucher können auf raffinierte Öle zum Braten ausweichen

Darüber hinaus empfiehlt der Ernährungswissenschaftler Olivenöl zum Braten. Seitz rät allerdings dazu, dieses nicht zu stark zu erhitzen, da bei kaltgepresstem Öl die Aromastoffe verloren gingen. Das zerstöre das Geschmackserlebnis. Ansonsten könnten Verbraucher auf raffinierte Öle ausweichen. Sie seien frei von unerwünschten Geschmacks- und Schadstoffen und auch länger haltbar. Außerdem spreche für raffinierte Öle, dass man sie hoch erhitzen könne, so Harald Seitz weiter. Zu den raffinierten Ölen gehören Erdnuss und Distelöl, sowie Sesam- und Sojaöl.

Ein leergefegtes Regal, das eigentlich mit Speiseöl vollgeräumt ist. Dieser Anblick bietet sich vielen Verbrauchern derzeit in Supermärkten und Discountern. (Symbolbild) © Karina Hessland/imago

Fürs Backen eignen sich als Alternative zum Sonnenblumenöl Butter und Margarine. Aber auch Kokosöl liefert eine leckere Geschmacksnote. Bei einem Quark-Öl-Teig lässt sich das Öl zwar nicht einfach austauschen. Hefeteig ist aber ein guter Ersatz. Und in der kalten Küche können native Öle wie Walnussöl, Leinöl, Kürbiskernöl oder Olivenöl bei der Zubereitung von Salatdressings als Ersatz dienen. Der Geschmack von nativen Ölen ist sehr intensiv, ihre Farbe meist stark gelb oder grün. Damit ihre Qualität nicht leidet, sollten sie kühl und dunkel gelagert werden.

Sonnenblumenöl: Kreatives Kochen mit Kräutern und Sauerrahm

Koch Herbert Brand rät in der Schwäbischen Zeitung Verbrauchern in der Küche dazu, „einfach kreativ zu werden“. „Wir arbeiten alternativ derzeit sehr viel mit frischen Kräutern und Sauerrahm in den Soßen, sagt der Vorsitzende des Bodensee-Kochvereins, der auch Küchenchef in der Schwedenschenke auf der Insel Mainau ist. Sein weiterer Tipp fürs Kochen: Öl zum Braten sparsamer dosieren als früher.

Und wer beim Einkaufen ganz genau auf den Preis schaut, dem bietet sich Margarine alternativ zum Sonnenblumenöl bei Discountern wie Aldi und Co. schon ab 75 Cent an. Auch sie lässt sich zum Kochen, Backen und Braten verwenden. Und laut Stiftung Warentest muss gute Margarine auch nicht teuer sein. Nur von zwei Billig-Produkten sollten Verbraucher nach Angaben von Öko-Test besser die Finger lassen.