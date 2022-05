Sonnenblumenöl immer teurer: Rewe-Kunde kann Preis-Glück kaum fassen – und will direkt Lotto spielen

Das Thema Sonnenblumenöl bewegt die Gemüter. Seit Wochen ist es im Handel ausverkauft oder überteuert zu kaufen. Kunden, die eine Flasche zum regulären Preis ergattern, freuen sich.

München ‒ Ein Twitter-User kann seine Freude nicht zurückhalten. Er hat eine Flasche Sonnenblumenöl bei Rewe aufgetrieben. Zum unschlagbaren Preis von 1,79 Euro. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist das flüssige Gold heiß begehrt. Kunden tätigten bereits Hamsterkäufe im Supermarkt und Discountern, als die Preise für das Öl in die Höhe schnellten. Und wer dann doch noch eine Flasche in den leergefegten Regalen der Märkte findet, teilt seine Freude umgehend anderen Usern via Twitter mit.

Ich glaube, damit ist mein Glück für dieses Jahr wohl aufgebraucht. Ich habe tatsächlich eine Flasche Sonnenblumenöl beim Rewe um die Ecke für 1,79 Euro erstanden

„Vielleicht sollte ich heute noch Lotto spielen?“, überlegt der User bei so viel Glück bereits und bekommt für sein Vorhaben von anderen Nutzern umgehend unterstützende „Likes“.

Sonnenblumenöl: Überraschende Funde begeistern die Netz-Welt

Auch eine andere Rewe-Kundin ist erstaunt, als sie ein - sogar gut gefülltes - Sonnenblumenöl-Regal vorfindet. Die Kundin postet direkt ein Foto auf Twitter, denn die aufmerksame Frau macht dabei auch gleichzeitig auf die Preisunterschiede für eine Literflasche Sonnenblumenöl aufmerksam. Kann ja schließlich nicht schaden, der Internetwelt einen Einkauf-Tipp zu hinterlassen. Und als ein weiterer User ein gut gefülltes Regal vorfindet, traut er seinen Augen nicht und denkt kurz „ich bin tot und das ist die Himmelspforte“. Das Bild landet natürlich auch sofort auf Twitter.