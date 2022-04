Supermarkt-Kundin will vier Flaschen Sonnenblumenöl klauen - als sie erwischt wird, eskaliert die Situation

Von: Stella Henrich

Eine Frau wird beim Klauen bei Kaufland erwischt, gleich vier Flaschen Sonnenblumenöl wollte die Diebin unerlaubt mitnehmen. Ihre Reaktion überrascht.

Siegburg - Damit hatte der Ladendetektiv sicher nicht gerechnet. Eine Kundin von Kaufland in Siegburg wehrte sich vehement, als sie der Mann auf ihren Einkauf ansprach, den sie unbezahlt beim Verlassen des Ladens zuvor in ihrer Tasche hatte verschwinden lassen. Die Beute, die die Frau unerlaubt mitnehmen wollte, ist nichts geringeres als das aktuell so beliebte Sonnenblumenöl. Die Polizei bestätigte den kuriosen Vorfall nun in einer Pressemitteilung.

Sonnenblumenöl-Diebstahl bei Kaufland: Frau rammt Detektiv mit Einkaufswagen

Doch was war passiert? Dass Sonnenblumenöl sich aktuell großer Beliebtheit erfreut, ist bekannt. Die Frau steckte gleich mehrere Flaschen Sonnenblumenöl und zwei Packungen Stifte sowie Klebestifte in ihre Handtasche, während sie sich ganz offenbar unbeobachtet fühlte. Mit ihrem Einkaufswagen ging sie zur Kasse und bezahlte die Waren darin. Ihre heimliche Beute verschwieg sie natürlich.

Als sie der Ladendetektiv beim Verlassen des Ladens auf die vier Flaschen Sonneblumenöl ansprach, biss sie ihm in die Finger und versuchte zu flüchten. Doch nicht nur das, sie rammte ihm ihren Einkaufswagen mehrmals gegen die Schienbeine. Daraufhin rückte die Polizei an. Nun wird gegen die Kundin wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Sonnenblumenöl ist seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vielerorts Mangelware. Die Ukraine ist wichtigster Lieferant für dieses Speiseöl. Auch Russland liefert normalerweise einen großen Anteil. Doch mittlerweile stehen die Kunden in den Supermärkten oftmals vor leeren Regalen, oder sie müssen für eine Flasche Öl tief in die Tasche greifen.

Ladendiebstähle sind im Handel ein Dauerärgernis und kosten die Branche Milliarden Euro. Die Folge ist ein Hochrüsten an Sicherheitsmaßnahmen, um den Diebenstahl zu bekämpfen.