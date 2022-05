Kinder-Sonnencremes im Test: Viele „sehr gute“ Bewertungen - ein Rossmann-Produkt fällt durch

Von: Stella Henrich

Die Zeitschrift Öko-Test hat Sonnencremes für Kinder unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht für Eltern: Die meisten von 21 getesteten Cremes sind empfehlenswert. Einige rasseln aber durch.

München ‒ Die gute Nachricht zuerst: Die meisten Sonnencremes für Kinder enthalten laut Öko-Test keine bedenklichen UV-Filter. Die Tester raten dabei zu Kinder-Sonnencremes mit chemischen UV-Filtern oder den mineralischen Filtern Titandioxid und Zinkoxid. Insgesamt schnitten bei der Untersuchung die Sonnencremes besser als vor zwei Jahren ab, so die Tester. Zwei Drittel der Produkte bekamen die Noten „gut“ oder „sehr gut“ (Öko-Test Ausgabe 6/2022).

Sonnencremes für Kinder: Gewinner und Verlierer im Test

Da die Haut von Babys und Kindern besonders dünn ist, kann eine zu starke UV-Belastungen oder ein Sonnenbrand in der Kindheit das Risiko erhöhen, später an Hauptkrebs zu erkranken. Somit ist ein Schutz gegen Sonnenstrahlen unverzichtbar. Laut Öko-Test schneiden von 21 Sonnencremes für Kinder mit einem Lichtschutzfaktor von 50 oder 50+ die meisten davon gut ab.

Sonnencreme für Kinder: Das sind die Testsieger 2022

Unter den zertifizierten Naturkosmetik-Cremes (auch: Bio-Sonnencremes) waren diese zwei „sehr guten“ Produkte Testsieger:

(auch: Bio-Sonnencremes) waren diese zwei „sehr guten“ Produkte Testsieger: Alverde Kids Sensitiv Sonnenbalsam 50 , erhältlich bei dm

Lavera Kids Sensitiv Sonnenlotion 50 , erhältlich u.a. bei Ecco Verde, Shop Apotheke oder DocMorris

, erhältlich bei dm , erhältlich u.a. bei Ecco Verde, Shop Apotheke oder DocMorris Unter den konventionellen Sonnencremes konnten sogar sieben Produkte mit „sehr gut“ überzeugen, darunter:

konnten sogar sieben Produkte mit „sehr gut“ überzeugen, darunter: Avène Kinder-Sonnenspray SPF 50+, erhältlich u.a. bei DocMorris oder Shop Apotheke

Hipp Babysanft Sonnenmilch Ultra Sensitiv 50+

Ladival Für Kinder Sonnenschutz Milch 50+, erhältlich u.a. bei DocMorris oder Shop Apotheke

Paediprotect Sonnenspray 50+

Weitere Testsieger ohne Naturkosmetik-Siegel waren Eigenmarken-Produkte von Rossmann und dm.

Quelle: Öko-Test 06/2022

„Wir können dieses Mal mit neun ‚sehr guten‘ deutlich mehr Cremes empfehlen als noch vor zwei Jahren. So haben die von uns beauftragten Labore weder problematische Konservierungsmittel gefunden, noch enthielten die parfümierten Mittel stark allergene oder aus anderen Gründen gesundheitlich kritische Duftstoffe,“ so die Tester in ihrem aktuellen Test-Urteil.

Allerdings enthielten vier Sonnencremes für Kinder noch immer bedenkliche UV-Filter. So habe man in einem Produkt sogar Silberchlorid gefunden, das habe in Produkten für Kinder unter drei Jahren nichts zu suchen. Insgesamt rasseln fünf Sonnencremes für Kinder im Test sogar durch.

Sonnencreme für Kinder: Das waren die Verlierer

Unter den fünf Produkten, von denen Öko-Test ausdrücklich abrät, waren Cremes, die wegen bedenklicher chemischer UV-Filter auffielen und/oder andere kritische Inhaltsstoffe wie Paraffine, Silikone, PEG (-Derivate), Mikroplastik oder Benzophenon enthielten, die aus unterschiedlichen Gründen kritisiert werden.

Ein „ mangelhaft “ erhielten unter anderem:

“ erhielten unter anderem: Eucerin Sensitive Protect Kids Sun Spray LSF 50+

La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics 50+ Lotion



Rossmann-Creme Sunozon Kids Sonnenmilch 50+ erhielt die schlechteste Bewertung „ungenügend“

Sonnencremes für Kinder: UV-Filter machen den Unterschied beim Eincremen

Bei Sonnencremes wird zwischen mineralischen und chemischen UV-Filtern unterschieden. Bei den mineralischen Filtern, die überwiegend in Naturkosmetik zu finden sind, wird zurzeit vor allem über den Stoff Titandioxid diskutiert, dessen Ruf zuletzt stark gelitten habe. So dürfe Titandioxid ab August aufgrund gesundheitlicher Bedenken auch nicht mehr in Lebensmitteln eingesetzt werden, so die Öko-Tester. In Sonnensprays ist es bereits verboten.

Worin sich chemische und mineralische UV-Filter unterscheiden, zeigt sich oft beim Eincremen. Mineralfilter lassen sich schlechter auf der Haut verschmieren, es kommt zum sogenannten „Weißel-Effekt“. Gerade bei Kindern könne dieses Phänomen aber eine gute Seite haben, so die Öko-Tester. So können Eltern feststellen, ob sie nicht vielleicht die Nasenspitze oder eine Wange des Kindes beim Eincremen vergessen haben.

Es gibt allerdings auch UV-Filter, die als bedenklich gelten. Dazu zählen Octocrylen und Homosalat, die beide möglicherweise hormonell wirken. Vier der getesteten Kinder-Sonnencremes enthielten diese UV-Filter, wofür es von „Öko-Test“ Punktabzug gab.

Übrigens testet auch die Stiftung Warentest, wie sich empfindliche Kinderhaut am besten vor Sonnenstrahlen schützen lässt. Dabei waren es vor allem günstige Produkte, die den Test mit „sehr gut“ und „gut“ bestanden haben.

