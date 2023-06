Warum das Umfüllen von Sonnencreme in andere Behälter eure Haut gefährden kann

Von: Yasina Hipp

Immer die originale Flasche: Eine Beauty-Expertin erklärt, warum das Umfüllen von Sonnencreme keine gute Idee ist.

München – Klebrige Haut, ständiges Eincremen und intensiver Geruch. Für viele ist Sonnencreme eine nervige Begleiterscheinung im Sommer, wenn es an den Badesee, an den Strand oder ins Freibad geht. Dabei ist der richtige Sonnenschutz äußerst wichtig. Gerade wenn es in den Urlaub in heiße Länder geht, sollte die Sonnencreme-Flasche auf gar keinen Fall fehlen. Da erscheint es durchaus praktisch für die Reise zum Platz sparen, angefangene Flaschen in andere Behälter umzufüllen. Laut einer Kosmetikerin aus Australien ist das aber keine gute Idee.

Beauty-Expertin nennt drei Gründe, warum man Sonnencreme nicht umfüllen sollte

Dr. Michelle Wong rät auf ihrem Instagram-Kanal „labmuffinbeautyscience“ in einem Video deswegen davon ab, weil der neue Behälter die Wirksamkeit verringern kann. Wong bezieht sich dabei auf den Test der Kosmetik-Chemikerin Ava Perkins, die die Auswirkungen und Folgen ebenfalls auf Instagram offenlegt und erklärt.

Das amerikanische Gesundheitsmagazin Well+Good benennt zwei weitere Gründe, warum das Umfüllen von Sonnencreme ein absolutes No-Go ist:

1. Die Inhaltsstoffe der Sonnencreme können mit dem Kunststoff des Behälters reagieren und sich mit ihm vermischen. Dies führt zu Veränderungen in der Konsistenz der Sonnencreme und beeinflusst ihre Schutzwirkung auf der Haut.

und sich mit ihm vermischen. Dies führt zu Veränderungen in der Konsistenz der Sonnencreme und beeinflusst ihre Schutzwirkung auf der Haut. 2. Die originalen Behälter der Sonnencreme bieten oft einen speziellen Schutz vor Licht und Luft , der in den neuen Behältern möglicherweise nicht gegeben ist. Licht kann bestimmte Inhaltsstoffe abbauen oder zur Trennung der Emulsion führen, was auch dazu führt, dass die Sonnencreme nicht mehr den vollen Schutz bietet.

, der in den neuen Behältern möglicherweise nicht gegeben ist. Licht kann bestimmte Inhaltsstoffe abbauen oder zur Trennung der Emulsion führen, was auch dazu führt, dass die Sonnencreme nicht mehr den vollen Schutz bietet. 3. Es besteht die Gefahr der Verunreinigung der Sonnencreme beim Umfüllen in einen anderen Behälter. Selbst nach sorgfältiger Reinigung des Behälters können Mikroorganismen vorhanden sein, die die Wirksamkeit der Sonnencreme beeinträchtigen können.

Sonnencreme: Nicht nur vom Umfüllen sollte man die Finger lassen

Darüber hinaus berichtet die Apothekenumschau über die Gefahren der Verwendung abgelaufener Sonnencreme. Hautarzt Prof. Eckhard Breitbart warnt davor, Sonnencreme aus dem Vorjahr weiterzuverwenden, da der UV-Schutz mit der Zeit abnehmen könne und die Schutzfunktion nicht mehr ausreichend gewährleistet sei. Oxidation durch Sauerstoff verändere die Inhaltsstoffe und könne ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Insbesondere bei Produkten mit dem chemischen UV-Filter Octocrylen könne sich das möglicherweise krebserregende Benzophenon bilden, wenn die Sonnencreme über längere Zeit gelagert wird.

Sonnencreme sollte am besten immer im originalen Behälter bleiben. © Design Pics/imago

Eine französische Studie zeigt, dass octocrylenhaltige Sonnenschutzmittel nach sechs Wochen Lagerung eine erhöhte Konzentration an Benzophenon aufwiesen. Sowohl Octocrylen als auch Benzophenon sind wegen des Verdachts, in den Hormonhaushalt einzugreifen, umstritten.

In den Niederlanden stellte die Regierung jetzt sogar öffentliche Sonnencreme-Spender auf. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Sonnencreme allein nicht ausreicht, um das Hautkrebsrisiko zu minimieren. Zusätzliche Maßnahmen wie das Tragen von sonnenschutzgerechter Kleidung und das Meiden der Sonne während der Mittagszeit sind ebenfalls entscheidend.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Yasina Hipp sorgfältig geprüft.