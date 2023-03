Startschuss für Saison 2023: Gibt es den ersten Spargel schon zu Ostern?

Von: Kilian Bäuml

Sobald sich der Frühling bemerkbar macht, bekommen die ersten Personen Lust auf Spargel. Doch ab wann beginnt eigentlich die Saison?

Kassel – Der Frühling steht in den Startlöchern. Nachdem sich der März bisher von seiner kalten Seite gezeigt hat, freuen sich viele umso mehr darauf, den Frühling endlich einzuläuten. Dazu gehören oft auch bestimmte Lebensmittel wie Erdbeeren und Spargel. In einigen Supermärkten kann man sie sogar bereits kaufen, allerdings als Importware aus Ländern wie Spanien. Hierzulande kann man sich erst etwas später über Spargel aus der Region freuen.

Die Spargelzeit endet am 24 Juni mit dem Spargelsilvester. (Symbolbild) © Francis Joseph Dean/Dean Picture/Imago

Einen festen Beginn der Spargelsaison gibt es nicht, da sich das Wachstum an den Temperaturen orientiert. In der Regel kann der erste Spargel jedoch ab April geerntet werden. Anschließend zieht sich die Spargelsaison weiter bis in den Juni. Bei richtigen Bedingungen kann Spargel bis zu acht Zentimeter am Tag wachsen. Am 24. Juni findet das Spargelsilvester statt, mit dem die Spargelzeit endet. Danach noch Spargel zu ernten, kann sich negativ auf die Ernte des nächsten Jahres auswirken, berichtet Ökotest.

Frischer deutscher Spargel – so erkennt man gute Qualität

Der Bedarf an Spargel ist groß, denn die Deutschen lieben ihn. Rund 17 Prozent der Anbaufläche für Gemüse werden hierzulande für Spargel genutzt, berichtet das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL). An folgenden Merkmalen lässt sich laut Ökotest eine gute Qualität des Spargels erkennen:

Die Schnittstelle sollte nicht ausgetrocknet sein.

Das Spargelköpfchen sollte sich nicht geöffnet haben.

Guter Spargel ist fest und bricht leicht.

Tipp: Um den Spargel zu Hause etwas länger frisch zu halten, kann man ihn in ein feuchtes Küchentuch wickeln.

Deutscher Spargel – gibt es ihn dieses Jahr bereits an Ostern?

Ob es in diesem Jahr an Ostern frischen Spargel gibt, lässt sich noch nicht sicher sagen. Häufig kann der erste deutsche Spargel bereits im April verkauft werden. In diesem Jahr findet Ostern am zweiten Aprilwochenende statt, ob es bereits Spargel gibt, hängt wohl vom Wetter ab.

Wer an Ostern nicht auf Spargel verzichten möchte, kann deutschen Frühspargel kaufen. Für ihn werden die Erdhügel beim Spargelanbau mit Plastikfolie isoliert und manchmal sogar mit Röhren in den Erdhügeln künstlich beheizt. Das sorgt für ein früheres Wachstum des Spargels. Deshalb hat er aber auch eine schlechte Klimabilanz und ist nicht nachhaltig, schreibt das Nachhaltigkeitsportal utopia.de. Aus den gleichen Gründen sollte man auch Erdbeeren nicht zu früh kaufen. (kiba)