Regierung streicht Ausnahmeregel aus Habeck-Heizgesetz – was das für ältere Menschen bedeutet

Von: Felina Wellner

Teilen

Die Debatten um Habecks Heizgesetz halten an: In der aktuellen Fassung wurde die Ausnahmeregel für ältere Eigentümer gestrichen. Das gilt es nun zu beachten.

Berlin – Nun sollen auch ältere Menschen bei neuen Heizungen in die Pflicht genommen werden. Das Heizgesetz steht und soll es noch in dieser Woche in den Bundestag schaffen. Dafür mussten sich Grünen-Politiker Robert Habeck und seine Regierungskollegen aus eigenen Reihen sowie der SPD und FDP auf letzte Änderungen einigen. Betroffen von diesen sind unter anderem über 80-jährige Eigentümer.

Habecks Heizgesetz: Regierung streicht Ausnahmeregel für ältere Menschen

Der ursprüngliche Gesetzentwurf legte eine Ausnahmeregel fest: für alle selbstnutzenden Eigentümer von Gebäuden mit bis zu sechs Wohnungen, die älter als 80 Jahre sind. Anders als andere Eigentümer sollten sie nicht verpflichtet werden, eine Heizung mit 65 Prozent Ökostrom einzubauen, wenn eine kaputte Heizung nicht mehr repariert werden kann. Nach langem Ringen hatte sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf deutliche Änderungen am Gesetzentwurf verständigt – dabei auch auf die Streichung dieser Ausnahmeregel.

Durch die grundlegenden Änderungen am ursprünglichen Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass wir Klimaschutz im Gebäudebereich wirtschaftlich vernünftig und sozial ausgeglichen erreichen.

Erst kürzlich forderten die Bundesländer Ausnahmen für alle Rentner. Die Minister zogen folgend in Erwägung, die entsprechende Gesetzespassage auszuweiten. FDP-Fraktionsvizechefin Carina Konrad bestätigte der Deutschen Presse-Agentur nach Gesetzesänderung weiterhin: „Die angedachte Altersgrenze von 80 Jahren wäre verfassungsrechtlich nicht tragbar.“ Unerwartet ist aber die Konsequenz: Jetzt sollen alle Rentner zwar gleich-, aber nicht sonderbehandelt werden.

Was die neusten Änderungen von Habecks Heizgesetz für ältere Menschen bedeuten

Je mehr Ausnahmen es gibt, desto weniger effektiv wird sich die Heizungsreform erweisen. Dass nun alle, auch ältere Menschen, in die Schranken gewiesen werden sollen, kann somit als zusätzlicher Treiber der Energiewende gedeutet werden. Zudem können auf diese Weise verfassungsrechtliche Bedenken sowie die Verantwortungsverschiebung auf spätere Eigentümer aus dem Weg geräumt werden. Der Gesetzesaspekt gehörte zu den zentralen Problemen vor Änderung des Heizgesetzes.

Änderung von Habecks Heizgesetz: Auch ältere Menschen in der Verantwortung. (Symbolfoto) © Imago / Wolfgang Maria Weber

Politiker verweisen dabei darauf, dass sich betroffene ältere Menschen nicht im Stich gelassen fühlen müssen. Folgende Untersuchungsmöglichkeiten sieht das Gebäudeenergiegesetz bei einem erforderlichen Heizungstausch vor:

Soziale Härten werden abgefedert: Pflichten sollen entfallen, wenn die Gesetzesanforderungen aus persönlichen oder gebäudetechnischen Umständen nicht erfüllt werden können

Im Rahmen des KfW-Programms kann auf zinsverbilligte Darlehen zurückgegriffen werden – auch offen für ältere Menschen mit kleinen Renten

Allgemeiner Einkommensbonus über 70 Prozent der Investitionen für alle mit kleinen bis mittleren Einkommen

Diese Eckpunkte sollen gleichberechtigte Unterstützungsangebote schaffen. Der Grünen-Politiker Andreas Audretsch betont: „Wir wollen, dass allen Hauseigentümern der Umstieg auf klimaneutrale Heizungen ermöglicht wird.“ Der erste Punkt sieht dabei weiterhin Ausnahmefälle vor. Mit einem Antrag können sich Betroffene unabhängig vom Alter von den Pflichten befreien lassen. (Felina Wellner/dpa)