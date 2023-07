Habecks Heizungsgesetz auf Eis gelegt - was das jetzt für Haushalte bedeutet

Von: Bjarne Kommnick

Das Bundesverfassungsgericht hat das Heizungsgesetz der Bundesregierung vorerst auf Eis gelegt. Was bedeutet das für Verbraucher?

Karlsruhe – Eigentlich sollte das neue Heizungsgesetz – genauer gesagt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – von Grünen-Politiker Robert Habeck und der Bundesregierung am Freitag (7. Juli) im Bundestag verabschiedet werden. Doch auf Antrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch die zweite und dritte Lesung des Heizungsgesetzes untersagt. Somit wird eine Entscheidung über die endgültige Richtung in der Heizfrage vorerst vertagt. Was bedeutet der Eilbeschluss für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Bundesverfassungsgericht verzögert Heizungsgesetz der Ampelregierung

Das Bundesverfassungsgericht stellt in einer Pressemitteilung klar, dass das Urteil zwar zufolge habe, dass die Lesungen nicht mehr in der Woche des Beschlusses gehalten werden dürften: „Damit wird aber nicht zugleich über den weitergehenden Feststellungsantrag in der Hauptsache entschieden“, so ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichtes. Es gehe demnach nicht um inhaltliche Fragen, sondern alleine um den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens.

Der Vorwurf von Heilmann lautete, dass er sich durch das Verfahren in seinen Rechten als Abgeordneter verletzt sehe und er sowie andere Parlamentarier zu wenig Zeit hätten, um sich mit der konkreten Umsetzung des Gesetzes befassen zu können. Verbraucher müssen sich wohl trotz der Vertagung auf eine Umsetzung des Gesetzes einstellen.

Vertagung von Heizungsgesetz: Opposition will gewonnene Zeit nutzen

Dennoch könnten sich mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes bis auf die Verzögerung – und damit weiterhin fehlende Planungssicherheit – noch andere Veränderungen für Verbraucher ergeben. Denn die Opposition will die gewonnene Zeit nutzen, um die Regierung in einigen Punkten des Heizungsgesetzes, von dem auch Mieter profitieren sollen, noch umzustimmen.

Bundesverfassungsgericht stoppt Heizungsgesetz vorerst: Was bedeutet das für Verbraucher?

CDU-Politiker Thomas Gebhart, Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, erklärt gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA: „Welche Auswirkungen der Eilbeschluss hat, hängt davon ab, ob die Ampelmehrheit jetzt die Gelegenheit nutzt und auch nochmals inhaltlich auf die Kritik an dem Gesetz ernsthaft eingeht“.

Weiter erklärt Gebhart: „Dass die Ampel erst das Heizungsgesetz beschließen wollte und erst in einem weiteren Schritt die Förderung und die Wärmeplanung, ist die falsche Reihenfolge, das war der zweite Schritt vor dem ersten Schritt. Jetzt muss erstmal die Förderung und die Wärmeplanung geklärt werden.“

Heizungsindustrie fordert höhere Förderung für Heizungswechsel

Die Pläne der Regierung sehen bislang vor, einen Heizungswechsel mit bis zu 21.000 Euro fördern zu wollen. Dies hatte die Ampel-Koalition erst in dieser Woche bekannt gegeben. Zuvor sei die Rede von rund 30.000 Euro gewesen. Vielen Kritikern des Gesetzes sei der aktuelle Entwurf zudem bislang zu kompliziert.

Branchenvertreter hatten deshalb die Politik dazu aufgefordert, den Fördersatz auf mindestens 45.000 Euro anzuheben. Der Bundesverband der Heizungsindustrie und der Zentralverband für Sanitär, Heizung und Klima erklärt in einer gemeinsamen Mitteilung: „Konkret fordern BDH und ZVSHK die Politik auf, für nachhaltig attraktive und verlässliche Förderbedingungen zu sorgen“.

Heizungsgesetz vertagt – Unsicherheit unter Verbraucher

Ursprünglich sei der Plan der Regierung gewesen, rund 70 Prozent eines Heizungswechsels finanziell durch die Bundesregierung zu fördern. In der Realität würden mit der aktuellen Planung jedoch nur rund 30 bis 50 Prozent gefördert werden. Um von der Förderung am meisten zu profitieren, würde laut Opposition der derzeitige Entwurf Verbraucher außerdem dazu anregen, eine besonders günstige Heizung einbauen zu lassen und somit auf Qualität zu verzichten.

Es scheint also durchaus möglich, dass Verbraucher auf Vorteile durch den Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts hoffen dürfen. Jedoch zeigt sich auch eine kurzfristige Auswirkung durch die Vertagung des Gesetzes-Beschlusses. Viele Verbraucher würden deshalb derzeit Neuaufträge in der Heizungsbranche stornieren. Es scheint eine Unsicherheit unter den Verbrauchern zu herrschen.

„Auftragsrückgänge in Höhe von 90 Prozent“: Heizungsbranche leidet unter Eilbeschluss

Björn Schreinermacher vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP) erklärt gegenüber der dpa: „Bei einigen Mitgliedern hören wir von Auftragsrückgängen in Höhe von 90 Prozent.“ Zwar würde die Branche sich derzeit noch an Aufträgen aus dem Vorjahr nähren: „Aber die Neuaufträge sind weg, vor allem in Bestandsgebäuden“, sagt er. Das Gesetz soll nun erst im September beschlossen werden. Auch wenn Verbraucher dadurch auf punktuelle Verbesserungen hoffen dürfen, bleibt vorerst die Planungsunsicherheit.