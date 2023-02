Rückruf für Speck bei Netto: Unternehmen informiert über gravierenden Fehler

Von: Kilian Bäuml

Wer gerne Speck isst, sollte besser gut auf die Verpackung achten. Bei einem Produkt wurde das falsche Haltbarkeitsdatum abgedruckt.

Kassel – Für viele gehört er bei einem ausgiebigen Frühstück am Wochenende einfach dazu – Speck. Einem Hersteller ist jedoch bei der Produktion ein gravierender Fehler passiert, deshalb befindet sich das Produkt jetzt im Rückruf, teilt der Hersteller Glocken-Beune GmbH in einer Pressemitteilung mit.

Auf einigen Produkten wurde ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Statt dem 24. März 2023, wurde das gleiche Datum für nächstes Jahr angegeben. Sollten die Produkte lange nach Ablauf des MHD noch verzehrt werden, kann das jedoch gefährlich werden und zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung verursachen. hna.de berichtet darüber.

Produkt Geräucherte Bacon-Streifen Hersteller Glocken-Beune GmbH Verkäufer Netto Grund möglicherweise falsches MHD Angegebenes MHD 24. März 2024 Korrektes MHD 24. März 2023 Risiko Lebensmittelvergiftung

Eier mit Speck sind ein beliebtes Frühstück: Doch ein Hersteller ruft nun Speck zurück, da das falsche Haltbarkeitsdatum aufgedruckt wurde. (Symbolbild) © Imago

Aktueller Rückruf: Hersteller der Speck-Scheiben nimmt Ware aus dem Verkauf

Der Hersteller selbst hat umgehend reagiert und die Ware aus dem Verkauf genommen. Die Haltbarkeit bis zum 24. März 2023 wird garantiert. Vom einem späteren Verzehr der Ware rät der Hersteller jedoch ab. Verkauft wurden der Speck beim Discounter Netto. Kunden können dort auch ohne Kassenzetteln ihr Produkt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, heißt es in der Pressemitteilung. Für Fragen steht unter der Nummer (0 54 25) 9449-0 auch ein Kundendienst zur Verfügung.

Die Bacon-Streifen mit dem MHD 24. März 2024 wurden wahrscheinlich falsch etikettiert. © produktwarnung.eu

Speck-Rückruf: Verdorbene Produkte können Lebensmittelvergiftung auslösen

Eine Lebensmittelvergiftung entsteht durch den Verzehr von Nahrungsmitteln, die verdorben sind. Häufig befinden sich Krankheitserreger wie Bakterien auf den verdorbenen Lebensmitteln. Besonders tierische Lebensmittel – wie Speck – sind häufig betroffen. Diese Symptome können laut Apothekenumschau von einer Lebensmittelvergiftung ausgelöst werden:

Bauchkrämpfe

Durchfall

Erbrechen

Übelkeit

In der Regel treten die Symptome einer Lebensmittelvergiftung ein paar Stunden nach dem Verzehr auf und legen sich innerhalb einiger Stunden bis Tage wieder von selbst, berichtet die Apotheken Umschau. Wenn die Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung spüren, ist es ratsam, vorsichtshalber einen Arzt aufzusuchen. Es kann auch zu besonders schweren Lebensmittelvergiftungen kommen. In diesen Fällen sind die Symptome sehr stark ausgeprägt oder dauern besonders lange an. Gefährlich ist das vor allem für Kinder, ältere Menschen und Personen mit Immunschwäche.

Um eine Lebensmittelvergiftung zu vermeiden, sollten Lebensmittel richtig gelagert und nicht nach Ablauf des MHD verzehrt werden. In diesem Fall sollte man den Speck also spätestens nach dem 24. März 2023 besser entsorgen. (kiba)