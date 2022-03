Über 100.000 Beschwerden: Große Störung bei Spotify - Musikstreaming-App nicht erreichbar

Von: Marc Dimitriu

Störung bei Spotify. © Gregor Macak Martin via www.imago-images.de

Bei der Musik-Streaming-App Spotify gibt es momentan große Störungen. Zahlreiche Beschwerden gingen ein.

München - Spotify scheint im Moment nicht erreichbar zu sein. Bei der Website allestörungen.de gingen von etwa 18.40 Uhr am 8. März bis 19.40 Uhr über 100.000 Beschwerden ein. Viele Nutzer berichten, dass sie ausgeloggt wurden und sich nicht mehr einloggen können. Auch bei uns in der Redaktion kam es bei einem Versuch sich anzumelden zu derselben Störung. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei Twitter ist Spotify in Deutschland gerade auf Nummer eins bei den Trends, hunderte Menschen beschweren sich hier über die Störung. Viele nehmen es aber mit Humor, wie dieser Tweet zeigt: „Spotify ist down. Kein Plan, was ich mit meinem Leben jetzt anstellen soll...“.

Das Unternehmen äußerte sich am Abend ebenfalls auf Twitter zu der Störung: „Irgendetwas stimmt nicht, wir gucken uns das gerade an. Danke für eure Meldungen.“

