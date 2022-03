Spritpreis so hoch wie nie: Ist tanken im Ausland eine günstige Alternative?

Die 2-Euro-Marke wurde in Deutschland inzwischen deutlich überschritten. © Frank Molter/dpa

Tanken war in Deutschland noch nie so teuer wie jetzt. Wie ist die Lage in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden? Lohnt sich dort der Weg über die Grenze?

Düsseldorf – Autofahrer erzittern aktuell deutschlandweit vor den immer neuen Spritpreis-Rekorden. Täglich steigen die Preise für Diesel und Benzin in ungeahnte Höhen. Im Osten Deutschlands pendeln daher viele Menschen zum Tanken über die polnische Grenze. Gibt es auch aus NRW* solche Alternativen in den Benelux-Ländern?

24RHEIN* verrät, wie teuer aktuell das Tanken in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ist.

In Deutschland haben die Preise für Superbenzin und Diesel auch am Dienstag (8. März) einen neuen Rekord aufgestellt. Nachdem der Durchschnittspreis für beide Produkte bereits am Montag erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik über 2 Euro pro Liter lag, stieg der Preis am Dienstag für Super E10 laut ADAC sogar auf 2,150 Euro und für Diesel auf 2,103 Euro.